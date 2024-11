Cus Molise, tante soddisfazioni dalla Kickboxing al Palatorrino

Bellissimo weekend per la squadra di Kickboxing del Cus Molise impegnata al Palatorrino di Roma nella TNT Cup, competizione che ha visto in gara atleti di diverse regioni. La competizione prevede incontri di contatto pieno sul ring e contatto leggero sul tatami al fine di aumentare l’esperienza degli atleti per la seconda fase regionale. Sulla materassina dà spettacolo Rosanna Chirico, nella Kick Light -60kg, con i suoi potenti calci e improvvisi cambi di ritmo sbaraglia le avversarie una dopo l’altra vincendo la categoria con tre incontri per verdetto unanime.

Sempre nella Kick Light anche Desirè Di Iuorio è inarrestabile, mette quantità e qualità di colpi, subisce poco, registra un percorso perfetto come la compagna vincendo la categoria -65kg partendo dai quarti di finale, si sta dimostrando la rivelazione dell’anno. In campo maschile Matteo Patullo non sbaglia niente. Lui, in gara su due fronti, Light Contact e Kick Light, esegue cinque incontri uno più bello dell’altro, anche se alcune volte viene richiamato per scorrettezze. Gli avversari che si sono susseguiti non hanno potuto frenare la grande voglia di vittoria dell’atleta cussino. Colpi precisi e potenti mandano al tappeto gli avversari.

“Il ragazzino ha qualità da vendere” – aggiunge il coach Amatuzio. Da registrare i deludenti risultati del resto della squadra: Scinocca non in forma smagliante, Schettino coraggiosa ma non ci ha creduto; Papa ha incontrato un avversario di qualità e non è riuscito a spuntarla, Choucrani ha pecca di preparazione, Romano ha compiuto un’infrazione che le ha comporta la squalifica e Lombardi si è espresso bene ma non ha dimostrato di voler vincere. Felicissimo, al termine della competizione, il maestro Astorri per la vittoria dei ragazzi. Lo stesso Astorri ha invitato ad imparare dai propri errori per raccogliere risultati migliori in futuro. La squadra di kickboxing del Cus Molise ringrazia il maestro Addolorato Patullo per aver dato un mano a preparare psicologicamente i ragazzi prima dei combattimenti e tutti i genitori e accompagnatori che credono sempre nel gruppo.