Cus Molise: successo per la festa del pattinaggio

E’ stata una festa. Una festa per oltre cento atleti provenienti da Abruzzo e Molise che hanno riempito e colorato a festa il Palaunimol. Il campionato interregionale Molise-Abruzzo organizzato per la prima volta a Campobasso con la firma del Cus Molise, ha fatto vivere ad appassionati e addetti ai lavori una domenica dalle grandi emozioni. “Difficile spiegare la gioia che noi organizzatori e i ragazzi in gara hanno provato – spiega il maestro Roberto Simiele – è stata una grande opportunità di crescita e di confronto non solo dal punto di vista tecnico.

Vedere gli spalti del Palaunimol gremiti in ogni ordine di posto è stata la gioia più grande insieme ai sorrisi dei ragazzi che non hanno lesinato impegno e passione per cercare di raggiungere il miglior risultato possibile. Un grazie a tutta la struttura del Cus Molise che ci ha permesso tutto questo, al delegato regionale Marco Sanginario, per la fiducia. Un grazie alle società intervenute che hanno risposto con entusiasmo, ai giudici e agli addetti ai lavori che non hanno fatto mancare professionalità, impegno e presenza, alle istituzioni e soprattutto un grazie alle aziende che hanno deciso di sostenerci in questo evento fornendo i loro prodotti. Ritengo che sia stata una bella manifestazione riuscita sotto tutti i punti di vista”.

Il pensiero del maestro va poi all’aspetto prettamente organizzativo. “E’ stata la prima volta che come Cus Molise abbiamo messo su questa manifestazione e seppur, come sempre ci sono cose che vanno assolutamente migliorate in futuro, possiamo ritenerci soddisfatti del lavoro svolto. E’ stato positivo, dopo tanti anni portare a Campobasso una kermesse di questo livello. Chiaramente questo per noi deve essere un punto di partenza e non di arrivo. Partendo da questa base cercheremo di fare qualcosa di ancora più importante in futuro”.