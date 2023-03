Guida BIBENDA 2023: Premiati 4 olii molisani

La Fondazione Italiana Sommelier ha organizzato la premiazione dei migliori olii

E.V.O. in tutte le regioni italiane. In Molise l’evento, patrocinato dal Comune di

Termoli, si è tenuto lo scorso 26 marzo presso la Casa Museo Dimora Stephanus in

Piazza Duomo a Termoli.

A conclusione del convegno dal titolo “La Primavera dell’Olio l’attesa Premiazione

dei Produttori del Molise che hanno conquistato le 5 Gocce, ovvero il massimo

riconoscimento della Guida BIBENDA 2023, dal raccolto 2022. Il premio è andato

all’Olio Extravergine di Oliva Rumignana Selezione Colle d’Angiò dell’azienda

Tamaro, all’Olio EVO Biologico della Masseria Vittore, all’Olio Essentia Bio della

Tenuta Terra Sacra e all’Olio Monocultivar Gentile di Mafalda dell’azienda

Trespaldum.

Insieme alla degustazione degli oli premiati, accompagnati dai prodotti tipici del

territorio, nelle sale della Casa Museo la mattinata si è poi conclusa con un altro

momento particolarmente significativo che ha riguardato la consegna degli

attestati ai nuovi 12 Sommelier dell’Olio. A raggiungere l’ambizioso traguardo nel

2023 sono stati: Giovanni Cocchiarella, Gilda Falcone, Federico Franco, Marcello

Galasso, Giacinta Gasdia, Carmela Latella, Giovanni Latella, Michele Murazzo,

Alberto Raffaele Rodia, Miriam Romano, Maria Pina Rosato e Maria Grazia

Tomasso.

Ai nuovi professionisti del settore l’augurio da parte della Fondazione Italiana

Sommelier è stato formulato con le emblematiche parole di Luigi Veronelli, una

delle più note ed importanti figure per la valorizzazione e diffusione del patrimonio

gastronomico italiano: “Ora sarete voi sommelier ad insegnare l’olio. Le cultivar

saranno i vostri vitigni, il matrimonio tra il vino e il cibo saranno gli abbinamenti tra

i grandi oli e i piatti delle grandi tradizioni”.