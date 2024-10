Cus Molise, nel panorama del fitness è partito il corso di zumba con Romalia Palange

Nel panorama dei corsi fitness al Cus Molise, per la stagione 2024-25 c’è anche il corso di Zumba. Sotto la guida di Romalia Palange è possibile mantenersi in forma con un’attività di danza-fitness che coinvolge diverse parti del corpo. Il programma zumba è una danza-fitness di ispirazione latina che include musica e movimenti di danza Latina ed internazionale, creando un sistema di fitness dinamico, entusiasmante ed effettivo. Inoltre integra alcuni dei principi fondamentali degli allenamenti di aerobica, d’intervallo e resistenza, massimizzando il dispendio energetico, i benefici cardiovascolari e la tonificazione di tutto il corpo.

I movimenti basati sulla frequenza cardiaca sono facili da seguire e includono il miglioramento del fisico soprattutto nelle aree come glutei, gambe, braccia, tronco, addome ed il muscolo più importante: il cuore. E’ tanta la soddisfazione di Palange per l’avvio di questo corso che ha fatto registrare un buon numero di adesioni con l’auspicio di continuare a crescere nel corso dei prossimi mesi. “Sono contenta di aver iniziato questa nuova stagione al Cus Molise che ringrazio per la fiducia. Mi auguro di riuscire a dare vita ad un corso di qualità che possa attirare tante persone. L’avvio è stato senza dubbio positivo ma sono convinta che possiamo migliorare ancora”. Poi invita a provare questa disciplina. “Infilate le scarpette, portate acqua e asciugamano perché c’è da sudare ma soprattutto da divertirsi. Ci attende un allenamento utile per corpo, mente e anima”. Un nuovo inizio per Palange che con la sua esperienza e la qualità del lavoro mira a richiamare ancora tanti appassionati o anche semplici curiosi desiderosi di provare questo corso. “Saranno giorni vissuti a grande intensità, vi aspetto numerosi”. Il corso si svolge il martedì e il giovedì dalle 19 alle 20.