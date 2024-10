Degrado ed abbandono del sovrappasso Terminal Bus – Via Mazzini, presentata interrogazione

Considerata l’ importanza strategica e funzionale alla mobilità cittadina del sovrappasso pedonale che collega il Terminal Bus a Via Mazzini;

Tenuto conto che, seppur non risulta essere lontano il tempo della sua inaugurazione, ad oggi la struttura manifesta evidenti segni di degrado ed abbandono;

Preso atto che in più tratti la pavimentazione risulta divelta, i contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti sono inutilizzabili, in alcuni angoli è palese la presenza di escrementi e sporcizia;

Riscontrata, inoltre, la totale assenza di illuminazione nel tratto finale del sottopassaggio corrispondente allo sbocco su Via Mazzini; tutto ciò premesso, la sottoscritta Consigliere comunale di Fratelli d’ Italia, Stefania DI CLAUDIO, ha presentato un’interrogazione urgente al Sindaco di Campobasso per essere messa a conoscenza in merito agli intendimenti della Giunta a riguardo, ai tempi di intervento nell’area e come intende garantire ordinarietà ad interventi di sistemazione, sorveglianza, ordine e pulizia del sottopasso senza dover ricorre a continue sollecitazioni spesso inevase.