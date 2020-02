Cus Molise/ Il maestro di pattinaggio Simiele protagonista agli open Games 2020 di Misano

Cus Molise protagonista a Misano Adriatico, in occasione degli Open Games, una giornata dedicata a tutte le discipline sportive, non motoristiche (evento organizzato dal Misano World Circuit Marco Simoncelli in collaborazione con l’amministrazione comunale di Misano Adriatico), che ha visto, sulla pista che ospita ogni anno le gare del Motomondiale, confrontarsi tanti appassionati provenienti da diverse zone d’Italia. Running, ciclismo, atletica, mountain bike e roller alcune delle discipline praticate nella giornata di domenica.

In quest’ultima è stato impegnato il maestro del Cus Molise, Roberto Simiele che si è cimentato nella categoria Master. Una gara che tra pattinatori (agonisti, fitness e famiglie) ha raccolto oltre 400 adesioni, segno del fascino e dell’importanza che l’evento ricopre non solo per atleti, appassionati e addetti ai lavori.

“E’ stata una giornata all’insegna dello sport e del divertimento – argomenta il maestro Roberto Simiele – con un caldo sole primaverile a farci compagnia. Colgo l’occasione per ringraziare gli organizzatori Danilo Del Monte, Valentina Bigiarini e tutto lo staff, per l’impegno profuso, l’ottimo evento messo su e la splendida accoglienza che ci hanno riservato. E’ stata una giornata davvero bella”.