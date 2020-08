Campobasso Calcio: campionato in Serie D

In una conferenza stampa Cudini, Mandragora e De Angelis,hanno precisato che i

lupi ancora non sanno dove giocheranno ma e’ormai quasi sicuro che il campionato si disputera’

in serieD .

La speranza e’ l’ultima a morire ma i dirigenti rossoblu sono convinti che le speranze diun salto di categoria sono ormai poche. Nel corso della riunione, si e’ portato a conoscenza ,che la Augusta Ratio ha acquistato il venti per cento della societa’.



Per quanto riguarda , ha detto Mandragora al ripescaggio noi ci proviamo fino alla fine, ma saranno privilegiate le squadre retrocesse dalla C , ha continuato il dirigente rossoblu.Oltre ai dirigenti e allenatore all’ incontro erano presentii giocatori Cogliatie Bonta’ freschi di rinnovo e il nuovo acquisto Di Domenicantonio.

Arnaldo Angiolillo