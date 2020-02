Campionato Regionale di pattinaggio a rotelle corsa indoor – Avezzano : la molisana Valeria Pilone fa l’en-plein

Migliore avvio di stagione non poteva esserci per il CS Pattinaggio Campobasso che ad Avezzano (AQ) ha primeggiato al Campionato Regionale di corsa indoor indetto dalla FISR Abruzzo ed organizzato dalla ASD Roller Skating Avezzano.



Per la prima volta, un’atleta molisana ha ottenuto il punteggio massimo in tutte le tre specialità conquistando il titolo di Campionessa Regionale indoor, ma soprattutto lasciandosi alle spalle anche tutte le avversarie abruzzesi. Valeria Pilone, categoria esordienti, ha fatto l’en-plein! Prima a punteggio pieno nella prova di destrezza, nella gara sprint e nella gara lunga con riscontri cronometrici eccellenti. Nella stessa categoria, per il Molise, al secondo posto si è piazzata Chiara Sammartino, mentre il terzo posto se lo sono divise, ex-aequo, Sara Baranello e Sofia Niro. Quarta Sara Storto.



Molto bene è andata anche nella categoria giovanissimi. Il titolo di Campionessa Regionale lo ha portato a casa Chiara Fusco che ha ottenuto il miglior punteggio sia nella destrezza, che nella gara sprint e nella lunga. Al secondo posto Carmen Gilotti e al terzo posto Giulia Baranello, entrambe alla loro prima gara ufficiale. Quarto e quinto posto rispettivamente per Martina Palumbo e Nicole Pallotta anche loro impegnate per la prima volta in una competizione ufficiale.



Nella categoria ragazzi anno 2008, un titolo ciascuno per Alice Ialicicco e Giordana Paolini che hanno vinto l’una la gara sprint e l’altra la gara lunga, alternandosi rispettivamente al secondo posto nelle due gare. Terzo posto per Cristina Gilotti e quarto posto per Chiara Palumbo.



Tutte le 14 atlete campobassane hanno saputo farsi valere nelle varie categorie e nelle diverse specialità. Nella classifica per società, il team di Antonina Tapounova si è piazzato ovviamente al primo posto regionale, unica società molisana in gara.



Atleti e tecnici del Centro Sportivo Pattinaggio Campobasso si preparano ora al prossimo appuntamento: domenica 8 marzo la società campobassana parteciperà ad un’altra gara federale, questa volta a Martinsicuro (TE) per i campionati regionali di corsa su pista.