Campionati Italiani su strada di pattinaggio: Chiara Fusco e Sara Storto hanno rappresentato il Molise

A Paderno d’Adda il Molise è stato rappresentato dalle atlete del Centro Sportivo Pattinaggio Campobasso. Chiara Fusco e Sara Storto hanno partecipato con onore ai Campionati Italiani su strada che si sono svolti il 17 e 18 maggio al Centro Sportivo “Enzo Bearzot” del comune in provincia di Lecco.

Le due pattinatrici campobassane, entrambe categoria “ragazze”, hanno retto bene il confronto con le migliori atlete d’Italia arrivate in Lombardia per la competizione tricolore.

Chiara Fusco ha fatto bene nelle gare di velocità, sia sugli 80 metri in corsia che nella 300 metri sprint. Anche in gara lunga, nella 3000 metri a punti, si è difesa bene, tenendo il passo del gruppo di testa per 6 giri su 10 e lasciandosi alle spalle un paio di avversarie nella batteria di qualificazione.

Buona la prova anche di Sara Storto che ha ben figurato nelle gare di velocità, bene nella 300 sprint e meglio sugli 80 in corsia. Nella gara di fondo, invece, ha sofferto il ritmo elevato della batteria più veloce delle qualificazioni, costretta al ritiro per doppiaggio a metà gara.

“Al di là del piazzamento in classifica generale, siamo soddisfatte dei nostri risultati – ha commentato il presidente e tecnico del Centro Sportivo Pattinaggio Campobasso, Rita Bartolomeo – tenuto conto del livello della competizione e del lavoro svolto per preparare le gare. Chiara e Sara sono state le uniche molisane in gara ai Campionati Italiani e questo per noi è motivo di orgoglio”.

Nel prossimo fine settimana, toccherà a Valeria Pilone e Chiara Sammartino che disputeranno i Campionati Italiani su strada categoria “allieve” sul circuito di San Benedetto del Tronto.