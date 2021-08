Calcio a cinque/ Luca Oriente resta fedele alla Chaminade

Luca Oriente si appresta a vivere un’altra stagione con la maglia della Chaminade Campobasso. Un altro importante tassello per la squadra molisana che ha trovato l’accordo con il classe 1992 cresciuto nella scuola calcio dei rossoblù. Oriente si unisce ai riconfermati Resciniti, De Nisco , Di Camillo e Bozza.

Le prime dichiarazioni di Luca Oriente: “Mi appresto ad affrontate l’ ennesima stagione con la squadra che mi ha visto crescere, gli stimoli sono sempre tanti. La Chaminade ha una solida ossatura nella rosa. La società si sta muovendo bene sul mercato, sono stati confermati tanti ragazzi giovani con i quali ho già giocato e ai quali voglio fare i complimenti per lo scorso campionato. L’anno passato cause di forza maggiore mi hanno tenuto sugli spalti, ma sono pronto a tornare in campo.”