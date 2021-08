Cultura/ A Ferrazzano la presentazione del libro “Dentro l’Inferno” di Sabrina Izzi

La ripresa degli eventi pubblici ha permesso anche in Molise di dare una vetrina importante ad autori locali di sicuro interesse, con pubblicazioni di qualità. Tra le manifestazioni dei prossimi giorni segnaliamo la presentazione del romanzo “Dentro l’Inferno” di Sabrina Izzi, che si terrà sabato 28 agosto alle ore 18.30 in Piazza de Sanctis a Ferrazzano. Il programma prevede i saluti istituzionali e gli interventi di Raffaella Petti e Roberta Mainella; seguirà la narrazione a cura della stessa autrice del libro, ma anche di Vittorio Del Cioppo e Mariagrazia Petti. L’evento è in collaborazione con Il Comune di Ferrazzano.

In una casa immersa in un bosco incantato del Connecticut vive l’affermato psichiatra e scrittore newyorkese Asher Blake che, stanco della vita fervente e frenetica della città che non dorme mai, decide di isolarsi per ritrovare l’ispirazione perduta a causa della recente separazione dalla sua seconda moglie, Susan. Schivo, solitario e riflessivo, firma i suoi romanzi con lo pseudonimo di Eric Ross ma, spinto dal suo psicanalista, Steven Miller, decide di concedere un’intervista a una giornalista di una rivista scandalistica di Manhattan, Jane McGullager. Tra i due nascerà una storia d’amore che cambierà per sempre la vita di Jane. La donna dovrà combattere e lottare per avere quell’amore che lei stessa definisce malato, fatto di continue sparizioni, di comportamenti contraddittori e cambi d’umore repentini, e grazie allo psichiatra Steven Miller scoprirà una verità davvero sconcertante: Asher soffre di un grave disturbo dissociativo dell’identità. La storia, incredibile e a tratti sconvolgente, è narrata attraverso flashback del protagonista e ricordi della giornalista, che riprenderà a scrivere il romanzo avviato dallo stesso Asher Blake, “Dentro l’inferno”.

Sabrina Izzi è nata a Campobasso ma vive a Torella del Sannio ed è laureata in Scienze Umanistiche con una tesi in Storia dell’Arte Moderna. Vanta pubblicazioni su diversi quotidiani, non solo locali. Nel 2016 ha pubblicato un libro di racconti brevi “L’ombra dei ricordi” e l’anno seguente il romanzo “Anche la pioggia nelle scarpe”. E’ del 2018 “Il giardino degli aranci”, mentre nel 2019 ha dato alle stampe “E ancora il buio” ; nello stesso anno la pubblicazione di “Regina dei Melograni”, con il quale ha partecipato al Premio Campiello.