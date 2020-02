Calcio serie D/ Montegiorgio- Campobasso 0-1

Montegiorgio: Mecorelli, Gnaldi,Tempestilli, Omiccioli,Ferrante, Trillini, Pampano, Nasic, Njambe, Di Nicola, Mariani. All Baldassarri.

Campobasso: Raccichini, Martino, Vanzan, Brenci, Menna, Dalmazzi, Bonta’, Candellori, Cogliati, Alessandro, Zammarchi. All Cudini.

Arbitro Mori di La Spezia. Marcatore al 70 Alessandro rig. spettatori 450 circa.

Al 5′ azione dei lupi in area scontro tra Vanzan e Tempestilli, i rossoblu reclamano il penalty ma l’arbitro fa cenno di proseguire. La partita si gioca allo stadio Tamburrini di Montegiorgio, Al 15′, tiro di Njambe ex rossoblu ma Racicchini blocca la sfera, nessuna azione pericolosa da ambo le parti, i due portieri sono spettatori non paganti della gara.Al 25′, azione dei locali ma Nasic tira fuori. Al 30′, tiro di Brenci ma la palla finisce fuori, al 36′ esce Martino ed entra Fabriani, Al 40′, tiro di Njambe ma Racicchini para senza problemi. Finisce,cosi, il primo tempo con il risultato fermo sullo 0-0 iniziale.

Nel secondo tempo, tiro di Njambe con palla che termina di poco fuori, al 52′ ci prova Cogliati ma il portiere locale blocca la sfera. Al 62′, tiro di Brenci ma la sfera termina alta sopra la traversa. Al 65′, entra Tenkorang ed esce Zammarchi, oggi abbastanza in ombra, al 70′, fallo su Bontà in area avversaria e il direttore di gara ben appostato decreta il penalty; si incarica dell’ esecuzione il solito Alessandro che batte con un tiro non forte ma preciso che batte Mecorelli: e’ 1-0 per i lupi in una partita non facile dove le due formazioni si sono equivalse. Al 79′, azione del Montegiorgio ma Racicchini oggi molto attento sventa la minaccia .Al 85′, Cudini fa uscire Alessandro, ormai stanco ed entra al suo posto Giampaolo.

Finisce, cosi, la partita con il Campobasso che vince ancora avvicinandosi alla vetta della classifica e aspettando il derby di domenica prossima quanto al Selvapiana arriverà l’Olimpia Agnonese, una partita che promette scintille tra due squadre che occupano le prime posizioni in classifica generale.

Arnaldo Angiolillo