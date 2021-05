Calcio Serie D/Campobasso – Pineto 2-1

Campobasso Raccichini, Fabriani, Vanzan, ladu, Menna, Dalmazzi, Bonta’ , tenkorang, cogliati, esposito, vitali.All Cudini.

Pineto mercorelli, Mesucca, Paoli, pepe, baldinini, galeano, restaneo, minnozzi, Della Quercia, cernaz, Cercelluti.

All Pomante.Arbitro Canci di Carrara.

MARCATORI AL 11 Vitali, al 26 Ladu, al 41 Minnozzi.

Al 5 , punizione di esposito ma la palla termina fuori. al 11 , lupi in vantaggio, Cogliati solo col portiere viene atterrato da mercorelli , la palla finisce a vitali che segna 1-0 per i lupi.

Il Campobasso , spinge in avanti e al 26 Ladu con un gran tiro batte mercorelli e’ il 2-0 in favoredei rossoblu, al 29, si fa male esposito,sembra un problemamuscolare , il giocatore deve uscire e al suo posto entra Di domenicantonio, brutto colpo per i lupi che perdono

l’uomo piu’ rappresentativo.

Al 41, punizione per gli ospiti, la batte minnozzi che segna grazie alla complicita’ di raccichini e’ il 2-1 per i molisani. Finisce, cosi, il primo tempo con i localiche vanno al riposo in vantaggio di 2-1.Nel secondo tempo, sono gli Abruzzesi ad attaccare alla ricerca del pareggio.



Al 68 tiro di Galeano ma la difesa respinge la minaccia .Al 80 , esce Dalmazzi infortunato ed entra Sbardella , al 90 tiro di vitali ma il portiere respinge. Finisce, cosi, la partita con i lupi che vincono una gara sofferta e perdonoesposito , domenica 9 maggio, le partite cominceranno alle ore16.00 e i lupi saranno impegnati in una partita difficile controla Recanatese.

Arnaldo Angiolillo