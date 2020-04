Calcio/ Quando riprende il campionato di Serie D?

Il campionato di serie D riprendera’ o no ? Questo si chiedono gli sportivi Molisani , infatti nel girone Fdella serie D militano ben tresquadre della nostra regione.Ma se per L’Agnonese e il Vastogirardi che si sono salvate con largo anticipo il torneo non ha piu’ nulla da dire

sia che riprenda sia che non riprenda, per i Lupi, il discorso e’ diverso.

Sono secondi in classifica a tre punti dalla capolista Matelica e vorrebbero fare il salto in lega Pro visto lo stupendo campionato disputato prima della sospensione a causa del Coronavirus. Il presidente della lega dilettanti, Cosimo Sibilia, ha convocato il Consiglio Federale per venerdì 8 Maggio,per decidere se riprendere i tornei o in caso contrario come concludere

la stagione se non si dovesse tornare a giocare

.Ancora pochi giorni e finalmente dovremmo sapere che cosa decideranno la Lega Dilettanti

e il Governo, una decisione che tiene con il fiato sospeso tantissimi tifosi Italiani.

Arnaldo Angiolillo