Calcio/ Pol. Gambatesa – Campobasso 1919 0-6

Raggiunto in settimana l’accordo tra i dirigenti rossoblu e la Bernardo Tour che si occuperà delle trasferte dei rossoblu . Al 13′, angolo per i rossoblu e Ripa di testa segna 1-0 per gli ospiti. Al 20′, Ioio di testa colpisce la traversa, al 30′ tiro di Lombari ma Sperling blocca la palla, al 35′ tiro di Castiglione ‘ma la sfera termina alta sopra la traversa. Finisce cosi, il primo tempo, con le due formazioni che vanno al riposo con gli ospiti in vantaggio per 1-0.

Nel secondo tempo, al 50′ , tiro di Ripa che realizza il 2-0 per la propria squadra. Al 55′, ancora Ripa, oggi scatenato segna il 3-0 , al 58′ Lombari batte Sperling: è il 4-0, partita a senso unico in questo secondo tempo. Di Meo, al 65′ sostituisce Cavallini e Traorè e fa entrare Sabatino e Guillari. Al 67′, proprio Guillari realizza il 5-0, al 82′, Tordella tira e con la complicità del portiere di casa segna il 6-0.

Finisce cosi, la partita , con la vittoria dei rossoblu , il primo tempo è stato equilibrato ma

il secondo ha visto giocare solo il Campobasso 1919 che non ha lasciato scampo al Gambatesa.

Rossoblu, sempre primi in classifica e domenica prossima giocheranno in casa contro il Casteldisangro un’altra partita da vincere assolutamente.

Arnaldo Angiolillo