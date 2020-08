Calcio/ Continua la preparazione del Vastogirardi a Campitello Matese

Continua la preparazione del Vastogirardi a Campitello Matese, la squadra restera’ in ritiro fino al ventinove Agosto. Sono previste delle amichevoli ma ancora non si sa con

quali squadre. Intanto gli altomolisani hanno preso, Francesco Mele, lo scorso anno al Notaresco, Mele ha giocato anche nel Francavilla e nella Primavera del Pescara e del Torino.

Un ottimo acquisto per il Vastogirardi che continua a rafforzare la Rosa per disputare un campionato come quello dello scorso anno, senza patemi d’animo e togliendosi anche qualche soddisfazione.

Intanto le tre Molisane ,dovrebbero disputare ancora il girone F della serie D anche se manca ancora l’ufficialita’.

Arnaldo Angiolillo