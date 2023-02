Calcio/Campobasso 1919- Casteldisangro 6-0

Campobasso 1919

Pinto, Tizzani, Colombo, Ioio, Cavallini, Fazio, Traoreè, Vanzan, Ripa, Fruscella, Lombari.

All Di Meo.

Casteldisangro

Pollice, Ferraiuolo, Tumolillo, Cioffi, Montuori, Di Tora, Martinucci, Terracciano, Omoregie, Sorrettone, Cincione. All Bonomi.

Arbitro: Di Domenico di Isernia.

Marcatori al 21′ Ripa, al 23′ Vanzan, al 35′ Fruscella, al 65′ Guillari, al 70′ Potenza, al 83′ Franchi.

Siglata in settimana la convenzione tra Campobasso 1919 e Comune per la gestione dello stadio, la società lo gestirà per 9 anni. Intanto sono in vendita i biglietti di per la finale di coppa Italia , 400 biglietti al prezzo di 10 euro l’uno. La partita, comincia con i locali in attacco e al 21′ il solito Ripa segna 1-0 per i rossoblù. Al 23′, Vanzan realizza il 2-0 per la propria squadra; al 35′ Fruscella segna il 3-0 , i rossoblù sbucano da tutte le parti e i malcapitati abruzzesi nulla possono. Finisce cosi il primo tempo, con i rossoblù che vanno al riposo sul 3-0 in loro favore.

Nel secondo tempo,Di Meo sostituisce Fruscella, Vanzan e Ripa ed entrano al loro posto Franchi, Guillari e Potenza. Al 65′ è proprio Guillari a segnare il 4-0, al 70′, ci pensa Potenza a realizzare il 5-0, la partita è a senso unico e al 83′ Franchi segna il 6-0.

Finisce cosi, la partita , con la vittoria dei locali, che tornano primi in classifica superando l’Isernia e proiettandosi verso la finale di domenica di Coppa italia.

Arnaldo Angiolillo