Basket/ Giovanili della Magnolia, ancora tante soddisfazioni

Prosegue il percorso di soddisfazioni per le giovanili dell’universo Magnolia. Nella settimana a cavallo tra novembre e dicembre a scendere sul parquet unicamente le formazioni femminili griffate Magnolia, ambedue a segno nei rispettivi impegni.

Under 17 femminile. Dopo la bella affermazione a Martinsicuro, il gruppo dei #fiorellinidacciaio – impegnato nel torneo combinato con l’under 19 femminile organizzato dal comitato regionale abruzzese della Federbasket – ha iniziato al meglio anche la sua avventura tra le mura amiche dell’Arena. Qui, contro la Yale Pescara, le rossoblù guidate in panchina da coach Mimmo Sabatelli si sono imposte con il punteggio di 99-44 in una gara sempre in pieno controllo. Per le campobassane – ora – un turno di sosta con il rientro sul parquet il 13 dicembre contro l’Adriatica Giulianova.

Under 15 femminile. In un PalaDayco dalle temperature invernali, l’esordio della formazione under 15 rossoblù porta con sé un’affermazione di 47 (22-69) sulla Magic Chieti in un match sempre in controllo con la prospettiva, ora, della sfida di martedì 6 dicembre alle ore 19.30, sul parquet dell’Arena contro la Yale Pescara.

«Abbiamo avuto un bell’atteggiamento – la sintesi del tecnico delle giovani magnolie Francesco Dragonetto – anche se, ovviamente, com’è normale che sia, ci sono delle situazioni da migliorare. Sono felice perché tutte hanno provato a dare il proprio contributo di crescita per la causa. Indubbiamente un elemento come Francesca Baldassarre è per noi un punto di riferimento importante, ma, in generale, tutto il roster ha delle qualità rilevanti».