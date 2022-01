Basket femminile/ La Molisana Magnolia, si ripete il confronto con il San Martino di Lupari

Riceviamo e pubblichiamo

La partita tra La Molisana Magnolia Campobasso e Fila San Martino di Lupari sarà riprogrammata in data da definire. La Magnolia, manifestando preventivamente la sua volontà di disputare la contesa sul campo, accoglie favorevolmente la pronuncia del Giudice Sportivo Nazionale in quanto in linea con i suoi valori fondanti.

Cogliamo l’occasione per ribadire la necessità che, in considerazione della delicatezza e complessità della materia, le decisioni vengano assunte solo dagli Organi competenti nei tempi e nei modi che consentano anche a società, come la nostra, di non impegnare inutilmente risorse economiche e fisiche per la mancata disputa delle partite.

AREA COMUNICAZIONE MAGNOLIA CAMPOBASSO (Vincenzo Ciccone)