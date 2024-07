Basket femminile/ La Molisana Magnolia, nel roster di A1 anche la colombiana Marta Moscarella

Il suo 2024 è stato un inno ai risultati di spessore. Due scudetti giovanili (uno under 19 e l’altro under 17 che, forte della sua costante ‘doppia cifra’, l’ha vista anche nel quintetto ideale), l’exploit nel torneo senior di serie B e, con la nazionale colombiana, il sesto posto all’ultima Coppa America Under 18 con l’inserimento nel secondo miglior quintetto e cifre di rilievo che l’hanno resa la top scorer del torneo, nonché la seconda miglior rimbalzista della kermesse.

Nel gruppo dell’A1 La Molisana Magnolia Campobasso entra, per la stagione 2024/25, l’all around sudamericana Marta Moscarella e lo fa con un entusiasmo assoluto.

ESPERIENZA UNICA Uno stato d’animo ben definito, evidente già dalle sue prime sensazioni. «Per me si tratta di un’opportunità unica per il mio percorso da cestista e mi aspetto di poter crescere con forza ulteriormente».

Tornando sull’ultima stagione, poi, la giocatrice colombiana è molto diretta. «È stata – sostiene – un’annata abbastanza buona con risultati di rilievo. Però, si può sempre migliorare e, infatti, sto lavorando sodo per arrivare nelle migliori condizioni possibili a quello che sarà l’appuntamento di agosto del via alla stagione».

LAVORI IN CORSO Nello specifico, per Moscarella, la priorità in prospettiva è «quella di migliorare le qualità e l’incidenza delle mie qualità nel tiro dall’arco dei tre punti, perché, tra quelle tentate nell’ultimo torneo, sono state tante quelle sbagliate ed il mio intento è quello di migliorare anche sotto questo punto di vista. L’intento è quello di allenarmi ed allenarmi sodo, di riuscire a far parte integrante del gruppo, di imparare da atlete che hanno curriculum ed esperienze di rilievo alle spalle e di riuscire a guadagnare la loro fiducia e poter essere parte integrante del gruppi. Questi rappresentano aspetti e stimoli di non poco conto per me per proseguire in questo percorso di miglioramento e riuscire ad avere ulteriori capacità su cui contare in prospettiva».

L’OCCHIO DELLA WNBA Con certezza, Moscarella è sotto i riflettori, da tempo, degli scout Wnba: «Questo – sintetizza – è il segnale della necessità di dover lavorare in questo contesto. Cerco di vivere la situazione senza grande tensione, ma con la volontà di continuare a dare il massimo di me stessa, mettendo cuore, testa e tecnica sul parquet».

ASPETTO PUBBLICO Qualità figlie, peraltro, anche della simbiosi col pubblico rossoblù. «L’affetto della gente di Campobasso – chiosa Moscarella – è un carburante unico. I sostenitori della Magnolia sono persone dalla fortissima empatia e la sinergia con loro è stata davvero impattante per il mio ambientamento in Molise».

AREA COMUNICAZIONE MAGNOLIA CAMPOBASSO