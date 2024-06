Automobilismo/ Slalom Città di Campobasso, appuntamento il 13 e 14 luglio

Una conferma nel circo tricolore che esalta la qualità tecnica e organizzativa di una gara diventata da anni punto di riferimento di tanti piloti, protagonisti nel campionato italiano e non. Lo Slalom Città di Campobasso Memorial Gianluca Battistini spegne le trentuno candeline e si svolge quest’anno il 13 e 14 luglio, nel cuore dell’estate campobassana, pronto a regalare spettacolo ed emozioni. Chi per un weekend preferirà il rombo dei motori alla spiaggia non rimarrà deluso. L’Aci Molise, in collaborazione con l’associazione Molise Sport, è già a lavoro da diverso tempo per mettere su un evento di livello come del resto è stato negli anni addietro. Una grande novità è rappresentata dal quartier generale della corsa che avrà il suo cuore pulsante presso l’officina Style Gomme a Campobasso. Grazie alla passione e alla disponibilità della famiglia Iannantuono-Catano, da sempre appassionata dei motori, sarà possibile seguire l’evolversi della manifestazione in una location accogliente e una struttura del tutto rinnovata.

Sempre nella stessa sede nella giornata di sabato 13 luglio si svolgeranno le verifiche tecniche e sportive così divise: nella mattinata saranno riservate agli iscritti al Campionato Italiano Slalom e ai richiedenti Verifica Unica, nel pomeriggio tutti gli altri iscritti. Per quanto concerne il tracciato sarà sempre la Gildonese il teatro della corsa con novità rispetto all’edizione del 2023, il percorso è già stato collaudato congiuntamente dal Supervisore Aci Sport, dal Direttore di Gara e dall’Aci Molise. La sesta tappa del campionato italiano slalom mette in palio punti pesanti e capita nel mezzo del cammino con i giochi che, ovviamente, devono ancora essere fatti. Come sempre fare pronostici è praticamente impossibile, l’unica certezza è rappresentata dal fatto che in Molise i punti in palio per la corsa al titolo Italiano avranno un peso importante sull’intera stagione dei driver iscritti al CIS 2024.

Ufficio stampa