Editoria/ Importante riconoscimento per l’opera di Vinicio D’Ambrosio “La giustizia in Italia. Il sistema Molise”

Importante riconoscimento per Vinicio D’Ambrosio, che di recente è stato premiato per il suo libro “La giustizia in Italia. Il sistema Molise” che grande successo di pubblico e vendite ha già riscosso dal momento della pubblicazione.

L’autore, da decenni residente in Molise, si è classificato al primo posto alla 4^ edizione del Premio Letterario internazionale Samnium (a cura di Anagtia A.P.S.) nella sezione ‘E’/ Saggistica, con il titolo prima citato.

L’evento di Premiazione si è tenuto nell’Auditorium “Ilario Roatta” di Sant’Agata de’ Goti (provincia di Benevento), sabato 22 giugno 2024.

Congratulazioni all’autore per l’importante riconoscimento ottenuto.