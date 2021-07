Appennino Bike Tour: arrivo della carovana a Guardiaregia

Duemilaseicento chilometri, quattordici regioni dalla Liguria alla Sicilia, più di trecento comuni attraversati e 44 comuni tappa, 26 parchi e aree protette. Questi i numeri di Appennino Bike Tour, la ciclovia dell’Appennino, la più lunga d’Italia: il più importante progetto di turismo sostenibile mai realizzato nel nostro Paese, nato dai cittadini e dalle associazioni, finanziato dalle Istituzioni, sostenuto da una storica azienda italiana, il Gruppo Colussi con il brand Misura.

Ora con la campagna itinerante Appennino Bike Tour, il Giro dell’Italia che non ti aspetti, organizzata da ViviAppennino, dal 16 luglio fino all’8 agosto, da Altare (SV) ad Alia (PA), il tracciato della ciclovia si animerà di iniziative lungo tutto lo Stivale incrociando piccoli borghi, aree protette, territori resilienti e premiando anche i cosiddetti “ambasciatori dell’Appennino”, ossia quelle persone, amministratori, piccoli imprenditori, associazioni e realtà territoriali che si sono distinte per attività di presidio del territorio appenninico.

Un team di ciclisti, percorrerà la ciclovia dal nord al sud della Penisola, sostando in ognuna delle 44 tappe dove saranno organizzati convegni, degustazioni e molti altri eventi insieme alle Amministrazioni locali, gli Enti Parco attraversati dal tracciato e le varie realtà interessate. Durante le soste verrà presentato anche il Patto per il clima per l’Appennino, un impegno che si chiederà ai sindaci locali di sottoscrivere per creare una rete di comuni della ciclovia dell’Appennino attiva contro le emissioni di gas climalteranti e si spera vivamente contro la politica di un superministero che vuole inondare di pale eoliche, pannelli fotovoltaici e centrali nucleari l’intera Nazione.

Inoltre, durante la campagna, saranno inaugurate le postazioni di sosta e ciclo-officina con colonnine di ricarica per le e-bike realizzate da Misura in ognuno dei 44 comuni tappa, rendendo così il percorso ciclabile il primo in Italia così lungo completamente attrezzato per i cicloturisti. Appennino Bike Tour, che si avvale del Patrocinio dei Ministeri della Transizione Ecologica, dei Trasporti e della Mobilità Sostenibili, del Turismo, dell’Anci e di Federparchi, in collaborazione con Misura del Gruppo Colussi, è stata presentata a Roma nel corso della conferenza stampa organizzata presso la sede della Società Geografica Italiana a Villa Celimontana alla presenza del Ministro dei Trasporti e della Mobilità Sostenibili Enrico Giovannini.

“Nell’anno in cui si registra un vero e proprio boom del cicloturismo – si stima che l’estate 2021 supererà i 5 milioni di italiani che nel 2020 hanno utilizzato le due ruote durante le vacanze – la Ciclovia dell’Appennino sarà un’occasione di ripartenza del Paese”, commentano gli organizzatori . Il tracciato della Ciclovia promuoverà l’intero sistema territoriale attraversato, creando lavoro e occupazione per le attività già presenti lungo il percorso e un’opportunità per l’insediamento di nuove imprese, anche giovanili. Inoltre, la manutenzione e l’utilizzo di strade secondarie già esistenti e sottoutilizzate sarà un modo per dare una risposta immediata e a consumo di suolo zero alla domanda di cicloturismo che sta letteralmente esplodendo nel nostro Paese.

“La Ciclovia dell’Appennino, undicesima ciclovia turistica nazionale”, spiega Enrico Della Torre, direttore generale di Vivi Appennino e ideatore del progetto, “è stata finanziata con due milioni di euro per l’installazione della cartellonistica dal Ministero dei Trasporti e della Mobilità Sostenibili. Per l’autunno 2021, il percorso definitivo e le grafiche turistiche del percorso saranno consegnati al Ministero che potrà quindi procedere alla messa in opera della segnaletica rendendo tabellato l’itinerario Appennino Bike Tour per l’estate 2022.

Il Molise è presente con il Comune di Guardiaregia che sarà raggiunto oggi giovedì 28 luglio alle ore 11,30 circa dalla carovana del giro.

Sarà

una carovana per parlare di turismo sostenibile, tutela dell’ambiente, promozione dell’Italia interna, per valorizzare il territorio prezioso e bellissimo del nostro Appennino, costellato di piccoli comuni, parchi, città d’arte, bellezze naturali e storiche impagabili. A Guardiaregia si aggregheranno altri tre Comuni molisani, Filignano, Pozzilli e Macchiagodena, che sottoscriveranno un protocollo per implementare, insieme ad associazioni dediche allo sport, il tratto molisano e creare un ulteriore circuito virtuoso che generi compartecipazione ad iniziative e progetti. All’uopo ci saranno le associazioni A.S.D. IAP’CA Filignano e Sentieri in Quota. Sarà l’occasione per degustare prodotti del territorio ed ascoltare della buona musica a cura di Lino Rufo. Regia di Borghi d’Eccellenza. Il sindaco di Guardiaregia, Fabio Iuliano, nell’occasione darà il benvenuto e farà da staffetta per la ripartenza pomeridiana vero Pietrelcina.