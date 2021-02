19 Febbraio 1914 – 19 febbraio 2021 Sci Club Capracotta – 107 anni di storia

La sera del 19 febbraio 1914 diciotto skiatori capracottesi tra cui tre donne Ida Conti, Chiarina Conti e Ines Paglione approvando lo statuto dello Ski Club Capracotta ed eleggendo Presidente il Cav. Giovanni Paglione dettero inizio ad un sogno diventato storia. Nel 2014 in occasione delle celebrazioni dei suoi primi cento anni Michele Conti – Presidente del centenario ricordava: “cento anni di vita sono tanti, soprattutto per una associazione di un paese piccolo alla quale diverse generazioni di giovani e non giovani hanno dedicato impegno e passione.

Lo Sci Club non è stato e non è espressione di un gruppo ristretto. Molte persone, uomini e donne, hanno contribuito e contribuiscono ad assicurargli vita prospera: dirigenti, tecnici, atleti, semplici soci, amici e tifosi. Anche chi a Capracotta non ha fatto attività sportiva o non si è interessato da vicino agli sport della neve, ha in qualche modo partecipato alla sua vita. E’ la partecipazione di tutti è sempre stata ed è disinteressata, al di sopra di ogni divisione, al di fuori di ogni fazione tesa solo a far crescere e

prosperare il Club e tutte le sue attività. E’ la coralità la caratteristica piu evidente del nostro Club, che è diventato componente essenziale della identità del paese”.

Ancora oggi lo Sci Club Capracotta rappresenta un vanto per la comunità capracottese, molisana e nazionale. Negli anni ad esso sono stati conferiti 3 importantissimi riconoscimenti in ambito sportivo: il Distintivo d’Oro FISI (1984), la Stella d’Oro CONI (1985) e da ultimo il Collare d’Oro (2018). Il Collare d’Oro al merito sportivo è la massima onoreficenza sportiva conferita dal Comitato Olimpico Nazionale. Esso viene assegnato alle società sportive che abbiano una anzianità di costituzione di almeno cento anni e che siano in attività al momento della concessione della proposta di concessione dell’Onoreficenza, a cui sia già stata conferita la “Stella d’Oro al Merito Sportivo” ed i cui atleti abbiano conseguito titoli in campo internazionale e nazionale.

Possiamo dire con orgoglio che lo Sci Club Capracotta è una eccellenza del Molise tutto.

Per rendere onore alla sua storia, e a tutte le generazioni che si sono succedute nel farlo grande e renderlo punto di riferimento per tutto lo sport molisano, per la sua funzione sia sportiva che educativa per i giovani voglio ricordare i Presidenti che si sono succeduti nei suoi centosette anni: Paglione Giovanni, Conti Ottorino, Ciccorelli Noè, Ianiro Ugo, Di Nardo Antonio, Di Nucci Vincenzo, Sozio Pasquale, Maglio Angelo, Saragaglia Giuseppe, Venditti Pasqualino, Conti Michele, Comegna Mario, Potena Michele, Mosca Pasqualino, D’Andrea Giuseppe, Paglione Giovanni, Carnevale Davide, Vizzoca Antonio, Giuliano Vittorio, Angelo Conti, Potena Antonio e D’Andrea Oreste (in carica).

In centosette anni di vita abbiamo dimostrato e stiamo ancora dimostrando che tramite lo sci siamo riusciti a diffondere la concezione dello sport come paradigma di vita che ha attraversato la storia. L’ha caratterizzata e scritta a tinte forti. Perché possiamo dimostrare come rappresenti un linguaggio universale capace di valicare gli ostacoli, di

andare oltre ogni diversità grazie all’inimitabile capacità di “fare squadra” che sa evidenziare l’ aspetto più virtuoso della nostra socialità. Sport è fratellanza, anche nelle difficoltà, è tendere la mano per garantire il rispetto del compagno, dell’avversario, in nome della lealtà.