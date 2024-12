“Zampogna 3.0: Evoluzione di un Suono Antico”, La piccola Orchestra Popolare del Molise al Savoia

La zampogna, strumento simbolo della tradizione musicale molisana, ha subito nel corso del tempo un’evoluzione che l’ha portata ad essere apprezzata come uno strumento moderno e versatile, capace di adattarsi a nuovi linguaggi musicali. Il concerto “Zampogna 3.0: Evoluzione di un Suono Antico” nasce con l’obiettivo di mostrare al pubblico questo straordinario processo di trasformazione, attraverso le esibizioni di tre grandi artisti molisani: Christian Di Fiore, Giuseppe Spedino Moffa e Piero Ricci. Questi musicisti, massimi esponenti della zampogna a livello internazionale, proporranno un viaggio musicale inedito, dimostrando come la tradizione possa dialogare con la modernità. Questo concerto non è solo un evento artistico, ma il primo passo verso un progetto ambizioso e duraturo: la creazione di un’Orchestra Popolare Molisana, capace di rappresentare il Molise nel panorama musicale italiano e internazionale. L’Orchestra sarà uno strumento di promozione culturale e turistica, rafforzando l’identità regionale attraverso la musica.

I protagonisti

Christian Di Fiore Polistrumentista conosciuto per le sue contaminazioni con generi diversi, con un approccio moderno, aggiungendo elementi innovativi alla zampogna.

Giuseppe Spedino Moffa Poliedrico musicista che reinterpreta la tradizione, l’uso della zampogna in contesti di sperimentazione sonora.

Piero Ricci Innovatore organologico e pioniere del rinnovamento della zampogna molisana.

OMAGGIO AGLI ABBONATI TEATRO SAVOIA

Da oggi alle ore 18 è possibile ritirare i biglietti gratuiti a “Zampogna 3.0: Evoluzione di un Suono Antico” riservati ai possessori dell’abbonamento fino a giovedì 19 dicembre.

BIGLIETTI IN PREVENDITA

Dal 20 dicembre – ingresso unico € 10,00 disponibile su ciaotickets.com, punti vendita autorizzati Ciaotickets o presso il botteghino del Teatro Savoia dal lunedì al sabato ore 18/20.

TEATRO SAVOIA

30 DICEMBRE ore 21,00

PICCOLA ORCHESTRA POPOLARE DEL MOLISE

“Zampogna 3.0: Evoluzione di un Suono Antico”