La Russa più ‘povero’ di 86mila euro nel 2024, ecco i redditi del presidente del Senato

(Adnkronos) – Quasi 350mila euro. A tanto ammonta lo 'stipendio' di Ignazio La Russa. Spulciando l'ultima dichiarazione dei redditi per il periodo d'imposta 2023 depositata il 9 dicembre scorso, si scopre infatti che il presidente del Senato, decano dei parlamentari di Fratelli d'Italia (è onorevole dal '92) ha denunciato al fisco un imponibile di 343mila 911 euro, circa 86 mila euro in meno rispetto all'anno precedente. Dalla 'dichiarazione per la pubblicità della situazione patrimoniale' (è una di quelle dei politici e leader che mancava ancora all'appello) emergono anche alcune curiosità. Come quelle sul 'parco auto': l'ex ministro della Difesa ha riscattato dal leasing la Bmw immatricolata nel 2020 e ha mantenuto la Fiat 500 del 2010 e una Jaguar del 2019. Nel 2023 ha venduto un fuoristrada 'Uaz Patriot', la jeep italo-russa regalata da Silvio Berlusconi, che il leader azzurro aveva comprato dopo aver perso una scommessa con Vladimir Putin.

Novità pure sul fronte finanziario: La Russa ha ceduto l'1 per cento di quote del 70% che possedeva della sas 'Interiblea'. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)