Rai, le novità per l’estate: prolungato Affari Tuoi, ci sono Angela e Insegno

(Adnkronos) – Meno repliche e più programmazione in diretta: le reti Rai rimarranno accese tutta l'estate, con un netto aumento delle produzioni interne. È questa, a quanto apprende l'Adnkronos, la filosofia sulla quale sono stati costruiti i palinsesti estivi della tv pubblica, illustrati oggi dal direttore della Distribuzione Maurizio Imbriale al Cda Rai che ha poi proceduto alla presa d'atto. Per quanto riguarda Rai1, la prima novità è che 'Affari Tuoi' con Stefano De Martino, leader indiscusso degli ascolti dell'access prime time, andrà avanti fino al 28 giugno (per poi lasciare posto al tradizionale 'Techetechetè' in varie versioni) e non si concluderà nella prima settimana di giugno, come accaduto fino all'anno scorso. Ad 'UnoMattina Estate' viene confermato Alessandro Greco che avrà al fianco Carolina Rey e non più Greta Mauro, la quale affiancherà invece Gianluca Semprini nella conduzione di 'Vita in Diretta Estate'. Nel day time di Rai1, confermati anche 'Camper' e 'Camper in viaggio'. Mentre farà il suo esordio, nella collocazione pomeridiana che d'inverno è del 'Paradiso delle Signore', la telenovela spagnola 'Ritorno a Las Sabinas' (fino all'8 agosto). Nel preserale tornerà dall'8 giugno, ma con una formula rinnovata, 'Reazione a Catena', condotto da Pino Insegno. Nel prime time della rete ammiraglia Rai arriverà, dal 7 al 21 giugno, il nuovo game show 'Chi può batterci?' condotto da Marco Liorni. Il 16 giugno andrà in onda uno Speciale Ulisse su Hiroshima (a 80 anni dai bombardamenti atomici di Hiroshima e Nagasaki dell'agosto 1945) condotto da Alberto Angela, il quale, dal 23 giugno, tornerà poi con un nuovo ciclo di 'Noos'. Confermati i Tim Summer Hits con Carlo Conti e Andrea Delogu, dal 13 giugno al 4 luglio; 'Una voce per Padre Pio' il 3 agosto, condotto da Mara Venier; la 'Partita del Cuore' il 15 luglio condotta da Eleonora Daniele. Rai2 punterà molto sull'offerta di cinema in prime time, con diverse prime visioni. Ma non mancheranno le novità, come il nuovo show 'Facci Ridere', condotto da Pino Insegno e Roberto Ciufoli, che punta sulla potenza comica delle barzellette. Confermata 'La notte dei serpenti', il concertone ideato e diretto dal maestro Enrico Melozzi per omaggiare e celebrare la cultura e la tradizione musicale abruzzese, che andrà in onda il 19 agosto. Su Rai3, torneranno i 'Dilemmi' di Gianrico Carofiglio e 'Filorosso', in onda dal 9 giugno in prime time. Sempre sulla terza rete, dal 24 giugno fino a fine luglio, andrà in onda il martedì in prima serata 'Kilimangiaro on the road', il racconto immersivo di viaggio con Camila Raznovich. Il 13 agosto, poi, farà il suo esordio 'Il caso', programma crime di Stefano Nazzi. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)