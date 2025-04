Moglie di Gene Hackman aveva fatto ricerche su sintomi da Covid prima di morire

(Adnkronos) – Betsy Arakawa, moglie dell'attore Gene Hackman, ha cercato su internet informazioni sui sintomi dell'influenza e del Covid e sulle tecniche di respirazione nei giorni precedenti la sua morte, avvenuta nello scorso mese di febbraio nella casa della coppia a Santa Fe, nel New Mexico. Secondo i documenti rilasciati dallo sceriffo di Santa Fe, come riporta il 'New York Times', Arakawa aveva fatto ricerche su Google per cercare di capire se il Covid potesse causare vertigini o epistassi. La pianista 65enne è morta a causa dell'hantavirus, che può causare sintomi simili all'influenza e svilupparsi in una condizione polmonare pericolosa per la vita. Le autorità di polizia ritengono che la donna sia morta intorno al 12 febbraio e che il celebre marito, 95 anni, affetto da Alzheimer, sia morto il 18 febbraio. I loro corpi sono stati ritrovati il 26 febbraio. I dati mostrano che il 10 febbraio Arakawa aveva cercato online 'Covid può causare vertigini?' e 'Influenza ed epistassi'. Il giorno seguente ha inviato un'e-mail al suo massaggiatore per cancellare un appuntamento, dicendo che suo marito si era svegliato con "sintomi simili a quelli dell'influenza", ma era risultato negativo al Covid. E ha anche ordinato delle bombole di ossigeno da Amazon per il "supporto respiratorio". La polizia aveva già detto che il 12 febbraio Arakawa aveva chiamato più volte una clinica per ricevere cure mediche, che non ha mai ricevuto. Si è scoperto che aveva contratto la sindrome polmonare da hantavirus, una rara malattia respiratoria trasmessa dai roditori. Nidi e alcuni roditori morti sono stati trovati nelle pertinenze della casa della coppia, che secondo il sito Tmz era infestata di topi. Le autorità di Santa Fe ritengono che Hackman sia morto il 18 febbraio, data dell'ultima attività registrata del suo pacemaker, che mostrava un ritmo anomalo di fibrillazione atriale. La causa del decesso è stata una grave malattia cardiaca, alla quale ha contribuito il morbo di Alzheimer in fase avanzata. Gli esperti ritengono che l'Alzheimer dell'attore premio Oscar possa avergli impedito di rendersi conto che la moglie di oltre 30 anni meno di lui era morta nella casa in cui viveva. I loro corpi sono stati scoperti più di una settimana dopo dalla sicurezza del quartiere. Uno dei tre cani della coppia, che si stava riprendendo da un intervento chirurgico, è morto per fame e disidratazione. I figli della coppia avevano cercato di bloccare la pubblicazione degli ultimi documenti dello sceriffo della contea di Santa Fe, ma le organizzazioni giornalistiche hanno contestato la decisione in base alle leggi sulla libertà di informazione del New Mexico. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)