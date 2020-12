Problemi per Google, didattica a distanza bloccata in gran parte d’Italia

Classroom va in tilt e la didattica a distanza si è bloccata in gran parte d’Italia nella mattinata di oggi, e al momento non è ancora stato risolto. Impossibile accedere a Google Meet e quindi niente collegamenti fra docenti e alunni.

Ancora nessuna comunicazione da parte del gestore. Al momento ci sono problemi anche per la posta elettronica di Gmail e per Youtube, che risultano ugualmente bloccati. Il motore di ricerca Google sta invece funzionando regolarmente.

Chiunque provi a collegarsi al sito riceve come tutta risposta:«Si è verificato un errore. Riprova più tardi. Nessun’altra informazione disponibile»