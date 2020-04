L’Iresmo ha ideato e promosso il progetto di divulgazione storica “Le storie della storia – pillole di storia molisana”

L’IRESMO – Istituto Regionale per gli Studi Storici del Molise “Vincenzo Cuoco”, allo scopo di contribuire ad allentare la morsa dell’isolamento sociale e individuale della quarantena in corso per l’emergenza pandemica, ha ideato e promosso il progetto di divulgazione storica Le storie della storia – pillole di storia molisana.

Il progetto, svolto in collaborazione con lo storico e ricercatore Marco Saluppo, si basa sulla

produzione di una serie di contributi videografici di argomento relativo alla storia molisana a cura di storici e ricercatori locali e nazionali che saranno pubblicati e diffusi con cadenza periodica variabile su alcune delle più importanti piattaforme di social networking (Facebook e Instagram).

I ricercatori, gli studiosi e i cultori di storia che intendono contribuire al progetto dell’IRESMO

Le storie della storia possono inviare le loro proposte di intervento videografico via e-mail

all’indirizzo [email protected] Le proposte ritenute idonee a insindacabile giudizio dell’IRESMO, saranno pubblicate e diffuse negli spazi social dell’Istituto.

Per qualsiasi ulteriore informazione, tutti coloro che sono interessati al progetto possono

rivolgersi alla coordinatrice del progetto dott.ssa Maria Angelina Calandrella all’indirizzo e-mail

[email protected] oppure scrivere un messaggio e-mail a

[email protected]