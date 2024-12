La medicina tra coraggio, follia e intuizioni geniali. Silvia Bencivelli ospite di Ti racconto un libro

L’autrice e giornalista scientifica inaugura Evoluzioni-Dialoghi con la scienza, il nuovo contenitore culturale della rassegna a firma dell’Unione Lettori Italiani e del Comune di Campobasso

In un mondo in cui la medicina è spesso vista come un campo di conoscenza scientifica

rigorosa e inappuntabile, Silvia Bencivelli invita a scoprire una dimensione più audace e

imprevedibile di questa disciplina. Nel suo libro Eroica, folle e visionaria esplora la

pratica degli autoesperimenti, raccontando le storie di medici, scienziati e pionieri che

hanno messo alla prova le loro idee direttamente sul proprio corpo.

Giornalista scientifica e laureata in medicina, l’autrice è il prossimo ospite di Ti

racconto un libro 2024 – il laboratorio permanente sulla lettura e sulla narrazione

promosso e realizzato dal Comune di Campobasso e dall’Unione Lettori Italiani, con la

direzione artistica e organizzativa di Brunella Santoli e il patrocinio della Provincia di

Campobasso e della Camera di Commercio del Molise.

Con una narrazione affascinante e provocatoria, l’autrice esplora la medicina da una

prospettiva inusuale, tra coraggio, follia e intuizioni geniali. Da secoli, figure

eccentriche e coraggiose hanno scelto di sperimentare su se stesse per validare le

proprie teorie. Spesso questi atti sono stati mossi da un forte senso di altruismo, ma non

mancano i casi di motivazioni più personali, come la rabbia, la curiosità o la necessità di

non fidarsi di nessun altro. Che si tratti di medici che si fecero pungere

intenzionalmente da zanzare per dimostrare l’origine di una malattia, di chirurghi che si

auto-operano per necessità o per pubblicità, o di scienziati che, spinti da una visione

rivoluzionaria, si avventurano in esperimenti estremi, ogni storia raccontata nel libro ha

un impatto straordinario, spingendo a riflettere sui limiti tra scienza e coraggio.

Bencivelli, autrice di numerosi lavori che esplorano la relazione tra medicina, società e

potere, adotta uno stile ironico e accessibile per raccontare le più incredibili vicende

della storia della medicina, dal Seicento ai giorni nostri. Il libro, che ha già avuto cinque

ristampe dal suo lancio, è stato selezionato nella cinquina finale del Premio Galileo e

del Premio Cosmos nel 2024, confermando il successo di questa narrazione unica.

L’appuntamento con l’autrice, in programma lunedì 9 dicembre alle ore 18.30 nel

Circolo Sannitico di Campobasso, inaugura il ciclo di incontri di Evoluzioni-Dialoghi

con la scienza, il nuovo contenitore culturale di questa ventiduesima edizione di Ti

racconto un libro in collaborazione con la Fondazione Neuromed di Pozzilli. Evoluzioni

intende promuovere una serie di incontri per stimolare il confronto non solo da un punto

di vista tecnico, ma anche filosofico e di pensiero per affrontare con consapevolezza

maggiore il futuro che ci aspetta. Con Silvia Bencivelli dialogherà il giornalista

scientifico Americo Bonanni.

Il prossimo appuntamento di Ti racconto un libro è con Paolo di Paolo che martedì 17

dicembre, alle ore 18.30, nella libreria Mondadori di Campobasso in via Pietrunto,

presenterà il suo Rimembri ancora, un libro in cui l’autore ci offre un’occasione per

leggere in modo nuovo e sorprendente le poesie studiate a scuola. Con lui dialogherà

Paolo Massari.

“Eroica, folle e visionaria” parla di autoesperimenti e autosperimentatori, medici che hanno deciso di

provare le proprie idee direttamente su se stessi, spesso con un tocco di pazzia e di incoscienza, altre

volte con sincero altruismo e cocciuto coraggio. D’altra parte per ogni nuova medicina o per ogni nuova

tecnica medica deve esserci pur stato un primo “fruitore”. Una scoperta deve essere provata su qualcuno

per essere certi che funzioni. Quel qualcuno, in molti casi, è stato lo stesso che ha avuto l’intuizione e ha

deciso di metterci il corpo per dimostrare di avere ragione. Talvolta il gesto non ha portato a risultati

apprezzabili e si è perso nel nulla, altre volte è stato fatale; in qualche caso ha spianato la strada a un

premio Nobel e ha segnato un avanzamento fondamentale delle nostre conoscenze. Ma perché

sperimentare su di sé? La motivazione più alta è un generoso «non farei mai ad altri quello che non ho il

coraggio di fare a me stesso». Ma a leggere le molte storie raccontate in questo libro si scopre che c’è

anche chi l’ha fatto solo per comodità, o perché non veniva creduto da nessuno, o perché era

semplicemente incapace di fidarsi di qualcun altro. Molti, poi, lo hanno fatto per pura curiosità, e alcuni

persino per rabbia o per ripicca. Silvia Bencivelli scrive con penna ironica e leggera, toccando gli

argomenti chiave del rapporto tra medicina, società e potere, coinvolgendo il lettore in alcune delle più

incredibili storie della medicina, dal Seicento ai giorni nostri. Incontreremo medici che si fecero pungere

intenzionalmente da zecche e zanzare per dimostrare l’origine di una malattia, spericolati inventori di

rivoluzionarie tecniche chirurgiche, avventati sperimentatori di sostanze ignote e persino chirurghi che si

auto-operano, per farsi pubblicità o perché privi di alternative. Sono vicende che non lasciano certo

indifferenti, e nel loro complesso tracciano una storia della medicina decisamente diversa da quella che

viene generalmente raccontata.



SILVIA BENCIVELLI è giornalista scientifica, scrittrice, autrice e conduttrice radiotelevisiva, ha una laurea

in Medicina e chirurgia (Pisa, 2002) e un Master in comunicazione della scienza (Sissa, Trieste, 2004). Nel

2023 ha pubblicato due libri. A maggio con Bollati Boringhieri, “Eroica, folle, visionaria – Storie di

medicina spericolata“: la medicina da una prospettiva inusuale. Si parla di autoesperimenti: di come e di

quando medici e scienziati hanno deciso di provare sul proprio corpo le proprie idee. Sono storie

sorprendenti, a volte spassose, a volte sconvolgenti. Nel corso del 2023 il libro ha avuto cinque ristampe

e nel 2024 è stato selezionato nella cinquina del Premio Galileo e in quella del Premio Cosmos. A

novembre 2023 è uscito, per Electa, “Il dubbio e il desiderio – Eva Mameli Calvino“: la biografia di una

botanica del secolo scorso a cui è toccato in sorte, tra le altre cose straordinarie, un figlio scrittore. Il 14

maggio 2019 è uscito il saggio “Sospettosi“, per Einaudi nella collana , selezionato nella quartina finalista

del Premio Estense 2020. Lavora con Rai cultura ed è tra i conduttori programmi di scienza prodotti da

Rai scuola. Per esempio, Prospettive e Storie della scienza (condotto insieme a Telmo Pievani). Collaboro

con Radio3 Rai dal 2005. È stata tra i conduttori di Pagina3, la rassegna stampa culturale di Radio3 Rai

che va in onda dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 09.30, e ha lavorato per anni a Radio3 scienza, il

quotidiano scientifico della rete. Continua a collaborare con Radio3 per esempio con Wikiradio. Ha

scritto e curato diverse altre cose, come il ciclo Qualcosa è cambiato (sulla salute e la sanità in

pandemia), La rivoluzione della salute universale (dedicato alla nascita della sanità pubblica italiana), il

ciclo di Vite che non sono la tua dal titolo Quattro intellettuali in fuga dall’Italia fascista, e poi

Dizionavirus (2020), Lessico Vaccinale (2021) e i Gettoni di scienza dal titolo La medicina nella lirica e Alan

Turing (2017). Si trova (quasi) tutto su Raiplaysound. Collabora anche con Chora Media, per cui è tra gli

host del podcast Ricercati, dedicato ai ricercatori italiani all’estero. Nell’aprile scorso è uscito Spaziale,

con il quale ha raccontato il secondo lancio di Samantha Cristoforetti, e a seguire Generazioni in ascolto

per l’Università di Roma3, sempre con Chora Media. Scrive di scienza per giornali e riviste, e collabora

soprattutto con la Repubblica, D di Repubblica, il Venerdì di Repubblica, Le Scienze, Mente e Cervello,

Focus, Wired, il BoLive. Insegna giornalismo scientifico, comunicazione della scienza, scrittura ad

aspiranti comunicatori, futuri giornalisti, scienziati curiosi, medici, studenti grandi e piccoli, e tiene spesso

corsi in vari formati. In particolare, collabora con il Master La scienza nella pratica giornalistica della

Sapienza – Università di Roma dove insegna comunicazione della scienza multimediale, e con la Lumsa,

per il master in giornalismo, dove insegna giornalismo scientifico (è tra gli autori del Manuale di

giornalismo edito da Carocci e curato dal direttore del Master). Insegna anche scrittura, sempre centrata

su temi scientifici, per esempio al Master Cose dell’Università di Parma.