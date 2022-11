Istituto Comprensivo “F. Amatuzio – Pallotta” di Bojano presenta: il “Salone dell’Orientamento Scolastico”

L’Istituto Comprensivo “F. Amatuzio – Pallotta” di Bojano, nell’ambito delle attività di

Orientamento, per l’anno scolastico 2022/2023, organizza il “Salone dell’Orientamento

Scolastico”: un pomeriggio dedicato ai nostri studenti e alle loro famiglie per informarli sugli

indirizzi di studio, sulle attività svolte e gli sbocchi professionali che offrono le Scuole Secondarie di Secondo grado del territorio. Il salone sostituisce le classiche visite antimeridiane nelle classi, spesso riduttive e del tutto infruttuose, e consente la presentazione più ampia e completa dell’offerta formativa agli studenti interessati. Ogni Istituto di Istruzione Secondaria Superiore avrà a diposizione uno spazio da allestire con prodotti multimediali, brochure, eventuali piccole dimostrazioni laboratoriali e ogni altro materiale utile a presentare la loro offerta formativa.



Grande soddisfazione viene espressa dal Dirigente Scolastico, Prof.ssa Ida CIMMINO, affermando che “L’orientamento è una parte essenziale e integrante del processo formativo da affrontare sia con gli alunni sia, soprattutto, con le famiglie, in un percorso che sia avvii già a partire dalla classe prima della Scuola Secondaria di primo grado. È importante rendere consapevoli i ragazzi dei loro punti di forza, delle peculiarità del loro stile cognitivo e dell’importanza di saper coltivare le proprie inclinazioni personali e attitudini, le proprie passioni e al contempo renderli partecipi delle potenzialità del territorio di appartenenza, spingerli a conoscere i campi si sviluppo, le realtà imprenditoriali, le prospettive future.



Questo impone alla scuola di progettare un percorso educativo in cui i docenti siano presenti come figure di supporto e di riferimento, in una presa in carico globale di ogni alunno. È difficile che i ragazzi arrivino ad una scelta pienamente consapevole al termine della Scuola Secondaria di primo Grado, tuttavia bisogna assolutamente evitare iscrizioni alle Scuole Superiori dettate dalle mode o l’abitudine di parcheggiarsi temporaneamente in un indirizzo generico, in attesa di prendere altre decisioni che talvolta non arrivano mai. Bisogna ricordarci anche, come genitori, che i nostri figli non sono il prolungamento dei sogni o dei traguardi che non si è riusciti personalmente a raggiungere: non devono diventare quello che noi sogniamo che diventino, ma realizzare sé stessi, come persone autonome, altro da genitori, con altri sogni e altri traguardi.”

Al Salone dell’orientamento, a partire dalle ore 16.00 alle ore 19.00 saranno ospiti, dell’Amatuzio Pallotta le seguenti scuole: