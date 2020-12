Il Grinch al Cineforum Umdi Covid Time Place of Ideas. I giovani di Molise Noblesse e Filitalia riflettono sul significato del Natale

È arrivato dicembre e ha portato con sé la magia del Natale. Nonostante in questo periodo siamo ancora nel pieno della pandemia causata dal Covid-19, Molise Noblesse e Filitalia Chapter Bojano, guidati da Mina Cappussi, non rinunciano a festeggiare il Natale, anzi, lo scelgono come tema del mese!

I giovani propongono per il Cineforum Umdi Covid Time Place of Ideas “Il Grinch”, giovedì 3 dicembre 2020 alle 16.30. Non esiste Natale senza Il Grinch. Ogni anno viene riproposto dalle reti televisive e, inevitabilmente, riporta alla mente le sensazioni vissute da bambini durante il periodo natalizio, con i profumi, le emozioni e la bontà nel cuore. “Abbiamo scelto “Natale” come tema del mese di dicembre perché quest’anno sentiamo,

ancora di più, il bisogno di serenità – spiega Italo, di Molise Noblesse – La tematica è vasta, cercheremo di capire il vero significato del lungometraggio e, soprattutto, accoglieremo le emozioni che evocherà”.

Il dibattito sui temi del film è alle 18.30. L’evento si svolgerà presso la sede del quotidiano internazionale UMDI – Un Mondo D’Italiani, in p.zza Giovanni Paolo II, località Terre Longhe, Bojano (Cb). Alla conduzione del dibattito ci saranno: Italo Risi e Francesco Prioriello. Ufficio stampa: Sabina Iadarola e Pamela Cioffi. Segreteria: Manuela Canzona e Miriana Meffe. Social web: Franco Iadarola. Grafica: Ilaria Sabbatino.



Francesco, le emozioni segrete del Grinch

“Inizieremo i cineforum di dicembre con “Il Grinch”. – esordisce Francesco Prioriello, del Movimento per La Grande Bellezza – Nell’immaginario collettivo, è uno dei film più associati al Natale. Da piccoli sembrava divertente, ora, da adulti, si percepiscono temi ed emozioni diverse. Inoltre, la performance di Jim Carrey, nei panni del Grinch, è una delle migliori della sua carriera. Guardarlo è quasi un dovere”.



Il Grinch – Dr. Seuss’ How the Grinch Stole Christmas

Il Grinch è un film del 2000 diretto dal regista, sceneggiatore e attore statunitense Ron Howard. Tratto dall’omonimo libro del Dr. Seuss, ha avuto recensioni miste dalla critica, ma ha riscosso il successo del pubblico. Le azioni si svolgono a Chinonsò, dove la festività del Natale è molto sentita. L’unico a detestarla è il Grinch, interpretato da Jim Carrey. Il lungometraggio ha incassato, in tutto il mondo, 345.141.403 $. In circa due anni ha collezionato prestigiosi premi, tra i quali figurano: Premio Oscar per Miglior Trucco,

Premio BAFTA miglior trucco, MTV Movie Award, Teen Choice Award, Saturn Award, e molti altri.

Il Cineforum Umdi Covid Time Place of Ideas torna giovedì 4 dicembre alle 16.30. Il dibattito sui temi del film seguirà alle 18.30. Nel rispetto della normativa Covid, al dibattito si potrà accedere esclusivamente previa prenotazione. Obbligatorio l’uso della mascherina.

Molise Noblesse

Mina Cappussi, ceo del progetto, parla di Molise Noblesse come una filosofia di vita, “un principio, una linea di pensiero, una condotta. Un credo, una bandiera, una medaglia apposta sul petto di chi torna ad inorgoglirsi della terra dei Padri Sanniti”. Al ritornello de “Il Molise non esiste”, i giovani Molise Noblesse hanno deciso di fare più rumore e farsi conoscere e apprezzare in tutto il mondo.