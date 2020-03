“Hallelujah” in sardo dei Karma a sostegno degli ospedali

Francesca Lai è la cantante della band sarda Karma e ha dato vita a un video divenuto in pochissime ore virale, tanto da ricevere in solo quattro giorni più di 124 mila views su Facebook e 8 mila su YouTube!

D’accordo con l’etichetta discografica Top Records, la canzone sarà pubblicata sugli store digitali il 30 marzo e il ricavato ottenuto attraverso gli ascolti e i download sarà devoluto in beneficenza agli ospedali, che in un momento come questo hanno bisogno del sostegno di tutti noi.

Si tratta della versione in sardo di “Hallelujah” di Leonard Cohen, pubblicata dall’artista su Facebook e su YouTube nel pomeriggio di lunedì 16 marzo in forma di video e in uscita nei prossimi giorni sugli store digitali in formato audio.

Un’idea nata del tutto spontaneamente a Francesca, la quale aveva chiesto durante una lezione di canto a una sua alunna, la compositrice e autrice Franca Burrai, di riscriverle il testo della canzone sopra citata in sardo, per poterla cantare con il suo gruppo musicale.

Solo oggi possiamo dire che forse il destino ha voluto che tra un impegno e l’altro, i Karma non riuscissero a provare la canzone, finita ormai nel dimenticatoio.

Ecco poi l’arrivo dell’odiato COVID-19, che ci costringe a stare chiusi nelle nostre case. La quarantena, però, ha anche un aspetto positivo: ci dona molto tempo, nel quale può capitare di aprire cassetti che nella quotidianità sarebbero altrimenti rimasti chiusi. Come nel caso di Francesca, che ritrova il testo del brano sabato notte scorso!

Sorge subito una domanda:quale canzone se non “Hallelujah”, avrebbe potuto trasmettere un messaggio di forte speranza e positività a tutti gli italiani, proprio nel momento in cui ne hanno più bisogno?

La cantante decide quindi di iniziare a provare subito la canzone e, grazie alla collaborazione di Davide Guiso, chitarrista, compositore e arrangiatore della band, che si recò subito nel suo studio Arte&Suono a Nuoro, fu pronto l’arrangiamento.

Registrata da casa e mixata, Francesca pubblica sui suoi social la registrazione del video, che incontra l’entusiasmo di migliaia di persone.

“Hallelujah” in sardo non è solo un video diventato virale durante il Coronavirus, ma è anche un esempio di genialità artistica, collaborazione e altruismo, capace di donarci la forza di andare avanti durante questo periodo difficile.

Di seguito il link YouTube per ascoltare la canzone: https://www.youtube.com/watch?v=iaE7UZVHc5c

Di seguito il link per pre-salvare il singolo sugli store digitali: https://backl.ink/137199776