Castelbottaccio/ Il Circolo Olimpia Frangipane ospita il progetto Viva Vittoria Campobasso

Sabato 16 luglio la prof.ssa Pina Sallustio e Sabina Niro, presidente dell’associazione ispirata alla figura della baronessa Olimpia Frangipane Ricciardi, presso il comune di Castelbottaccio hanno ospitato il progetto Viva Vittoria Campobasso. La più importante funzione dell’Associazione risiede nella diffusione della cultura mediante convegni, assemblee, proiezioni e mostre. La presidente Niro nel ricordare il femminicidio degli anni 80 avvenuto nella loro piccola comunità, ha ringraziato le professioniste del CAV Liberaluna che offrono a tutte le donne vittime di violenza un servizio di qualità per sostenerle.



All’evento erano presenti la presidente dell’associazione Liberaluna Onlus, cavaliere Maria Grazia La Selva e la dr.ssa Emanuela Teresa Galasso, vicepresidente e psicologa del CAV Liberaluna che ha sede a Campobasso ed opera in tutto il territorio molisano. La violenza sulle donne va prevenuta rendendo consapevoli tutti della possibilità di contribuire a questa battaglia facendo rete. L’intera comunità si è mostrata partecipe consegnando i quadrati realizzati da molte signore del paese e dalla famiglia Sallustio.



Presente anche il sindaco di Lupara, Pasqualino Morinelli, che è intervenuto ricordando l’importanza della collaborazione nella concretezza di azioni non solo simboliche. Castelbottaccio come altri comuni molisani parteciperà al grande evento che si terrà il 20 novembre in piazza Vittorio Emanuele a Campobasso per dire no alla violenza sulle donne attraverso l’opera relazionale condivisa di Viva Vittoria.



Il tour del progetto Viva Vittoria Campobasso, patrocinato dall’amministrazione comunale prosegue coinvolgendo il Molise ed anche altre regioni, che stanno lavorando per la realizzazione dei quadrati di coperte che confluiranno tutte in uno Spazio in via Ziccardi n.10 dove, le persone che vogliono collaborare si possono recare per procedere alla cucitura.