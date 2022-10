Viva Vittoria/ Manca il tuo quadro per dire No alla violenza

Prosegue la raccolta e cucitura dei quadrati per dire no alla violenza alla manifestazione che si terrà il 20 novembre in piazza Vittorio Emanuele a Campobasso. Il progetto Viva Vittoria patrocinato dal comune di Campobasso e promosso dall’associazione Liberaluna Onlus ha riscosso fin’ora un grande interesse da parte della comunità molisana. Aspettiamo chi ancora non ha consegnato il proprio quadrato per dire no alla violenza il giorno 29 ottobre alle ore 10, in via Ziccardi 10.

Chiunque voglia collaborare, può contattare l’Associazione Liberaluna Onlus in qualità di

organizzatrice e referente dell’associazione Viva Vittoria di Brescia ideatrice del progetto. L

responsabile del Centro Antiviolenza Liberaluna che sarà beneficiario della raccolta fondi a

sostegno delle donne vittime di violenza, insieme a tutta l’equipe di lavoro, ringraziano gli Enti

pubblici e privati che fino ad oggi hanno collaborato.

Consigliera di parità Giuditta Lembo,

l’assessora Pina Panichella, il sindaco Gravina e la vice sindaco Paola Felice. Il Conad, Fondazione Potito, ODV Un filo che Unisce di Trivento, Rotary Club Campobasso, APS Liberi di essere, ODV MeToo di Agnone, Officina creativa di Sepino, ProSepino, Associazione la Mantigliana, ASD ELLE Fitness, Uncinettine di Colli al Volturno, Centro Culturale AFRA, Associazione Culturale “Notti Mediterranee, Acu et Filo-Tra Filati e Uncinetti, Associazione Alesia 2007, CISL Abruzzo Molise, Associazione Frangipane di Castelbottaccio, Barbarians Respectful rugby, Proloco Salcitana, Biblioknitecaffe, Proloco Molise, Centro Sociale Monforte, Città Viva Campobasso, Comitato Colle leone, Molisenoblesse, Croce Rossa Italiana di Bojano, Associazione don Albino Jovich Onlus, Proloco Toro, Caritas Pelago, Donne in cammino Pelago, Gruppo anima e terra Pontassieve, Comune di Rotonda(PZ).

Ogni giorno gruppi di donne laboriose condividono l’obiettivo comune di cucire i quadrati, realizzando delle coperte che simboleggiano l’unione nel dire no alla violenza e tante altre si recano presso lo Spazio Viva Vittoria per consegnare quotidianamente le loro opere.