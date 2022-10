Coronavirus, ultime 24 ore all’insegna degli ‘zeri’

Situazione stabile e , nelle ultime 24 ore, piena di ‘zeri’. Per fortuna non si registrano decessi e i ricoverati totali restano 6, dei quali 4 in Malattie Infettive e 2 in Terapia Intensiva. Nessun nuovo ricovero al Cardarelli.

Oggi si registrano 68 nuovi casi, tra molecolari e antigenici, su 529 tamponi processati, per una percentuale di positivi su tamponi che si attesta al 12,8%. Non ci sono però nenache nuovi guariti.

I Comuni con il maggior numero di nuovi casi: Campobasso 11, Duronia 11, Termoli 10.