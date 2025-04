Venafro/La Fondazione Lepore propone “La Passione”, ambientata tra oliveti secolari

La “Passione” di Venafro, ambientata tra gli oliveti secolari della Concattedrale, è un evento dalle

caratteristiche scenografiche uniche, uno dei primi ideati in Italia, essendo rappresentato dal 1967. Gli

Oliveti di Venafro costituiscono, infatti, uno dei luoghi simbolo dell’olivicoltura mediterranea, inserito nel

Registro Nazionale dei Paesaggi rurali storici dal Ministro delle Politiche Alimentari, Agricole e Forestale

(D.M. n. 6419 del 20.02.2018).

La Fondazione Mario Lepore Onlus torna ad organizzare La Passione, con il cofinanziamento ed il

patrocinio della Regione Molise – Fondo Sviluppo e Coesione, con il patrocinio del Comune di

Venafro e dell’Associazione Nazionale PRIS (Paesaggi Rurali di Interesse Storico), nel solco della

tradizione e dall’idea originale di Franco Valente che ne è stato l’ideatore. L’evento si sviluppa

attraverso quadri scenici di grande effetto con la Direzione artistica e la regia di Gianni Di Chiaro,

con il supporto della Segreteria organizzativa generale di Rosaria Mascio, Emilio Pesino e Nicandro

D’Angelo. La voce narrante, storica, dell’attore Umberto Taccola ed una coinvolgente colonna

sonora, accompagneranno lo spettatore nelle scene ideate tra gli olivi e la vicina Cattedrale, tra

giochi di luce ed effetti speciali orchestrati da Maurizio Verrecchia (Music Sound& Light), con

l’utilizzo di moderne tecnologie che daranno profondità alla scenografia naturale, rappresentata

dal Paesaggio Storico del Parco dell’Olivo.

I nuovi costumi realizzati da Katia Grande hanno addentellati anche con la storia e le opere d’arte

di Venafro. Ad esempio, le vestigia dei Soldati del Tempio sono tratte dalle raffigurazioni del

Polittico di Nottingham del Museo nazionale di Castello Pandone. Gli allestimenti di scena sono

stati curati dall’artista Adriano Cimino. Gli aspetti organizzativi per conto della Fondazione Mario

Lepore sono stata affidati a Rosaria Mascio.

La Passione di Gesù, SI TERRÀ ALLE 21,00 DI SABATO 19 E DI DOMENICA 20 APRILE 2025 e

prevede il coinvolgimento di un centinaio di figuranti. Concorrono all’organizzazione dell’evento le

Associazioni Agesci Venafro 4, l’Associazione Vigili del Fuoco in congedo di Elvio Santamaria,

l’Associazione teatrale Dietro Le Quinte, il Gruppo, rappresentato da Luigi Cancelli.

Si esprime gratitudine a Don Salvatore Rinaldi per la consueta disponibilità e alla famiglia Armieri –

Busico per i permessi all’uso dei suoli. Un grazie particolare al Dott. Emilio Cimorelli, al Centro

Commerciale I Melograni, all’Impresa Costruzioni Vincenzo Cardines e Pasticceria Fratelli Capaldi.