UniMol e “PA 110 e Lode”:la formazione agevolata, Ultimi giorni per cogliere questa imperdibile opportunità

L’Università degli Studi del Molise ha aderito al piano straordinario di formazione e aggiornamento rivolto ai Dipendenti pubblici grazie a “ PA 110 e Lode”, il Protocollo d’intesa sottoscritto con il Ministero della Pubblica Amministrazione che consente di iscriversi a condizioni agevolate e a costi contenuti a corsi di laurea, master e corsi di specializzazione e di alta formazione. Il primo step del protocollo prevede la possibilità di immatricolarsi da subito e già per quest’anno accademico 2021-2022 a tutti i nostri corsi di Laurea triennali, magistrali e a ciclo unico (ad eccezione di quelli per cui vige il numero programmato). Sono stati riaperti, infatti, i termini per le immatricolazioni per chi lavora nella Pubblica Amministrazione e la scadenza per le domande è fissata a giovedì 31 marzo 2022 (contributo annuale all’Ateneo € 500 + tassa regionale € 140 e imposta di bollo da 16,00 euro).

UniMol ha inteso perseguire, garantire e mettere a disposizione questa reale ed efficace opportunità per chi lavora nella PA, con vantaggi significativi: libertà nella frequenza e senza alcun obbligo, percorso di studio personalizzabile, didattica a distanza, docenti tutor e personale dedicati, disponibili anche ai fini di un affiancamento didattico e amministrativo. Tutte le informazioni, l’offerta formativa, le modalità di immatricolazioni e i recapiti dei docenti tutor e del personale amministrativo sono disponibili qui , e fruibili dal sito istituzionale. E dunque se si è Dipendenti della Pubblica Amministrazione e si ha in mente di conseguire finalmente una laurea, pensare ad una laurea magistrale, ad una seconda laurea oppure riprendere e completare gli studi universitari interrotti anni fa, entro il prossimo il 31 marzo all’UniMol è possibile, anzi è un’occasione davvero importante e da non perdere.

Restano solo pochi giorni infatti per non farsi sfuggire questo il vantaggio di arricchire la propria professionalità, concretizzare e favorire le opportunità di carriera, con la formazione UniMol agevole, flessibile e a costi contenutissimi con un piano didattico dedicato e personalizzato, lezioni a distanza e senza obbligo di frequenza. Non resta che immatricolarsi!!!