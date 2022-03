Coronavirus/ Ancora un decesso al Cardarelli

Non si arresta la striscia luttuosa a causa del Covid in Molise. Nelle ultime 24 ore si registra un decesso: non ce l’ha fatta una donna di 90 anni di Morrone del Sannio che era ricoverata nel reparto “Anziano Fragile”.

C’è un nuovo ricovero: un paziente di Campochiaro e i ricoverati totali sono 25, di cui 13 in Malattie Infettive e 12 nel reparto “Anziano Fragile”.

I Comuni con il maggiore numero di nuovi positivi: Agnone 11, Campobasso 88, Cercemaggiore 10, Isernia 19, Larino 13, Montaquila 12, Montenero di Bisaccia 11, Riccia 12. Termoli 61, Venafro 18.Oggi si registrano 48 guariti.