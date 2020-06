Un vino,un territorio/ Piemonte-Derthona Costa del Vento di Vigneti Massa

Pietro Colagiovanni*

Il territorio: restiamo anche questa settimana in Piemonte ed anche questa settimana, in una delle regioni più nota al mondo per i suoi grandi rossi, ci occupiamo invece di un bianco, anzi di un grande bianco, il Derthona prodotto dall’autoctono Timorasso. Siamo in provincia di Alessandria, nella zona orientale , tra le colline del tortonese. Tortona (Derthona in latino, da cui il nome del vino) è il centro più importante di questa Doc, la Colli Tortonesi.

Il Derthona Costa del Vento viene prodotto in una delle due sottozone della Denominazione, quella di Monleale, piccolo centro di 558 abitanti dove ha sede la cantina Vigneti Massa. Si tratta di una zona di grande fascino e storia. Tortona , che è anche sede vescovile, ha un passato importante e movimentato. Si ricorda, tra le tante sue vicissitudini, l’assedio e la successiva distruzione che subì nel 1155 ad opera di Federico Barbarossa, l’imperatore sceso in Italia per riportare all’obbedienza i riottosi comuni italiani. Monleale, le cui prime origini risalgono alla fine del XII secolo, è, come lo definisce il sito del comune, uno splendido balcone sulla Pianura Padana. Ed è terra vocata alla produzione agricola, di pesche e di uva in particolare, e alla produzione di grandi vini come è quello che abbiamo recensito oggi.

Vigneti Massa è la storia di un produttore indipendente e appassionato, che sin dagli anni 70, alla guida della cantina di famiglia, in una terra di vini rossi ha puntato tutto sulla produzione di una grande vino bianco. Walter Massa è ormai una specie di guru, un maestro, il padre riconosciuto del Timorasso dei Colli Tortonesi. Vigneti Massa è un’azienda con 23 ettari di vigneti (130.000 bottiglie di produzione) sulle colline di Monleale, di cui 10 sono riservati proprio a questo splendido vitigno autoctono, il Timorasso appunto.

Il vitigno: il Derthona Costa del Vento è prodotto in purezza con il vitigno a bacca bianca

Timorasso. Il Timorasso è un vitigno autoctono della zona del tortonese e le sue origini risalgono al medioevo. Assai diffuso sino all’avvento della fillossera (era utilizzato anche come uva da tavola) ha poi conosciuto un progressivo abbandono a favore di vitigni più semplici da coltivare e più produttivi sino a rischiare quasi l’estinzione. Un gruppo di enologi e produttori, su cui svetta proprio Walter Massa ha capito la grande potenzialità di questo vitigno e lo ha portato nel giro di qualche decennio sulle vette qualitative della produzione vinicola nazionale e internazionale. Il Timorasso ha una vendemmia precoce anche in zone dal clima non particolarmente mite, come è quella del tortonese. I vini da Timorasso danno vita a vini capaci di equilibrare grado alcolico e acidità, di struttura e dai sentori di frutta tropicale e da note minerali.

Il vino: Il Derthona Costa del Vento 2017 è un vino importante, sontuoso, vino di fascino e di interesse. Non fa legno, perchè non ne ha bisogno. Di suo esprime aromi, profumi e sensazioni complesse senza la necessità di ricorrere alla botte. Fa una lunghissima macerazione sulle fecce fini, per ben 10 mesi, è questo lo arricchisce e gli dona una personalità unica. Dal colore dorato al naso esprime una forza, una ricchezza ed una persistenza tipiche dei vini eccellenti. Un mix di frutta tropicale, frutta caramellata, note balsamiche profumi terziari come la vaniglia avvolgono l’olfatto e quasi lo fanno prigionero.

E’un vino i cui profumi ami sentire e risentire nel corso della cena, perchè ogni volta danno piacevolezza e puoi trovare una sensazione che non avevi notato prima. Un’opulenza che si trasferisce, tel quel, al sorso. Senza elencare le mille caratteristiche degustative su tutto si impone la piacevolezza di un vino di grande struttura (14,5% gradi) che risulta però fresco e perfettamente equilibrato. Si tratta di una bottiglia eccellente, che ha bisogno di abbinamenti a loro volta eccellenti e importanti. Risotti ai frutti di mare, antipasti caldi di pesce col pomodoro, zuppe di pesce o anche orate al forno: gli abbinamenti devono essere sostanziosi per tenere testa a questo eccellente prodotto dalla viticoltura italiana.

Valutazione: 4,5/5

Prezzo medio: 40 euro

Rapporto qualità/prezzo: corretto

* fondatore del gruppo Terminus, comunicatore, sommellier Ais

