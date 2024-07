Tutto ciò che si deve sapere quando si scelgono gli occhiali da sole

linica Baviera illustra le caratteristiche principali per assicurarsi che siano i più adatti a ognuno

In estate si ha più voglia e necessità di indossare gli occhiali da sole, e si desiderano belli e alla moda. Capitano più occasioni all’aperto e gli occhiali tante volte diventano un accessorio prezioso e griffato di un outfit particolare; bisogna pensare però che sono molto di più di una parte importante del look; gli occhiali sono un elemento fondamentale per la salute degli occhi. Infatti, secondo i dati forniti da www.clinicabaviera.it, una delle aziende leader in Europa nel settore dell’oftalmologia, un italiano su quattro indossa occhiali da sole di scarsa qualità acquistati in luoghi inappropriati e ingiustificati, come negozi di accessori, mercatini dell’usato e siti web in cui si trovano imitazioni di marchi noti.

È molto importante ricordare che non tutti gli occhiali soddisfano i requisiti necessari per preservare la salute visiva. Indossare occhiali senza una buona protezione e senza standard di qualità può essere più pericoloso che non indossarli affatto. Le pupille si contraggono e si dilatano a seconda dell’intensità della luce che ricevono; le lenti scure provocano la dilatazione delle pupille e la cattura di una maggiore quantità di luce, per cui l’occhio riceve più radiazioni UV. È essenziale che le lenti siano dotate di filtri per bloccare il passaggio dei raggi ultravioletti, altrimenti si possono verificare danni agli occhi come fotocheratite, cataratta, tumori oculari, secchezza oculare, fastidio e mal di testa. Per tutti questi motivi, gli esperti di Clinica Baviera hanno voluto indicare le principali caratteristiche da tenere in considerazione nella scelta degli occhiali da sole più adatti:

1. Protezione UV

I raggi ultravioletti del sole si dividono in due tipi principali, i raggi UVA e UVB. I raggi UVA penetrano in profondità nei tessuti oculari e possono contribuire all’invecchiamento precoce e alle malattie degli occhi. I raggi UVB sono meno penetranti, ma possono causare danni più gravi alla superficie degli occhi e della pelle. Per essere adatti alla salute degli occhi, gli occhiali da sole devono riportare la dicitura “protezione UV al 100%” o “UV400”. Ciò significa che bloccano il 100% dei raggi UVA e UVB.

2. Certificato CE

Un altro requisito affinché gli occhiali proteggano gli occhi è che siano dotati di una certificazione di qualità come la CE (Marchio di Conformità Europea) in Europa, che garantisce che gli occhiali soddisfano gli standard di sicurezza.

3. Data di scadenza

Gli occhiali da sole non hanno una data di scadenza precisa come altri prodotti, ma la loro efficacia può diminuire nel tempo a causa dell’usura e del degrado dei materiali. L’esposizione prolungata alla luce solare intensa può intaccare i rivestimenti protettivi contro i raggi UV e causare la deformazione e la rottura delle montature. Con il tempo, inoltre, la chiarezza delle lenti può diminuire e crepe e graffi possono compromettere la visione. È importante prestare attenzione alle condizioni degli occhiali e sostituirli quando mostrano segni di usura, bisogna mantenerli correttamente per farli durare più a lungo.

4. Peso e comfort

La scelta degli occhiali da sole implica la considerazione del peso e del comfort. Devono essere progettati in modo ergonomico per adattarsi alla forma naturale del viso senza essere troppo stretti o troppo larghi, le aste non devono esercitare una pressione eccessiva sulle tempie o sulle orecchie e i naselli devono essere regolabili per migliorare la vestibilità e il comfort.

Il peso deve essere ben distribuito per evitare che l’occhiale scivoli in avanti, per cui è consigliabile provare diversi tipi di occhiali per vedere quale si adatta meglio ed è più comodo a ognuno. Lo spessore delle lenti e il materiale della montatura influiscono sul peso, quindi è importante tenerne conto.

5. Qualità ottica La qualità ottica degli occhiali da sole è essenziale per garantire una visione chiara e per proteggere adeguatamente gli occhi dai raggi ultravioletti. Le lenti devono avere rivestimenti che le rendano resistenti ai graffi per garantire una buona visione e prolungarne la durata. Devono inoltre essere fabbricate con precisione per evitare distorsioni ottiche che possono causare affaticamento degli occhi o mal di testa. Dovrebbero essere dotate di rivestimenti antiriflesso sul retro delle lenti per ridurre l’abbagliamento dovuto alla luce che entra dai lati e si riflette nell’occhio. Per verificare la qualità ottica si possono adottare i seguenti accorgimenti:

– Provare gli occhiali guardando gli oggetti a diverse distanze e verificare l’eventuale distorsione o mancanza di nitidezza.

– Tenere gli occhiali e guardarli attraverso una linea retta. Muovere lentamente gli occhiali verso l’alto e verso il basso. Se la linea sembra ondeggiare o muoversi, le lenti non sono di buona qualità ottica.

– Indossare gli occhiali in condizioni di luce intensa e all’ombra per vedere come influiscono sul contrasto e sulla percezione dei colori.

– Usare gli occhiali per guardare superfici riflettenti (acqua, vetro) e verificare se i riflessi sono significativamente ridotti.

– Posizionare gli occhiali davanti a uno schermo LCD (ad esempio un telefono cellulare) e ruotarli lentamente. Se le lenti sono polarizzate, si noteranno cambiamenti nell’intensità della luce che le attraversa.

6. Materiali delle montature

Le montature degli occhiali da sole sono realizzate in una varietà di materiali, ciascuno con i propri vantaggi e le proprie caratteristiche, adatti a diverse esigenze e preferenze. La scelta del materiale della montatura dipende da fattori quali il comfort, lo stile, la durata e l’uso che si intende fare degli occhiali. Gli esperti di Clinica Baviera illustrano i diversi tipi di montatura e i vantaggi associati a ciascuno di essi:

Acetato di cellulosa

Materiale plastico derivato dalla cellulosa che può essere facilmente modellato e colorato. È leggero e confortevole da indossare, resistente all’usura e consente un’ampia gamma di colori e motivi.

Nylon

Il nylon è spesso utilizzato negli occhiali sportivi per la sua forza e flessibilità, è molto leggero e resistente agli urti e alle cadute.

Metallo

Gli occhiali in metallo hanno un aspetto più sottile ed elegante e comprendono vari tipi di materiali come l’acciaio inossidabile, il titanio, l’alluminio e le leghe metalliche. Sono generalmente molto durevoli e resistenti ai danni e mantengono la loro forma meglio di altri materiali perché possono essere regolati con precisione. Uno dei migliori è il titanio, perché è leggero, non arrugginisce ed è ideale per le persone con pelle sensibile o allergica.

TR-90

Un tipo di plastica estremamente flessibile e resistente, che può essere piegata e contorta senza rompersi. Mantiene la sua forma anche con caldo e freddo estremi, cosa che lo rende un materiale ideale per gli occhiali da sole da indossare tutto l’anno.

Il legno

Il legno è un materiale utilizzato per gli occhiali da sole artigianali ed ecologici; ogni occhiale ha una finitura e una venatura del legno uniche. Sono diventati molto popolari per la loro unicità e sostenibilità. Offrono un aspetto rustico ed elegante che si distingue da altri materiali. Se curati adeguatamente, possono essere durevoli e resistenti, ma bisogna tenere presente che il legno può assorbire l’acqua, quindi se non viene trattato adeguatamente, meglio evitare di esporlo a un’eccessiva umidità; inoltre è più difficile adattarlo e mantenerlo in buone condizioni. Uno dei legni più utilizzati per gli occhiali da sole è il bambù, perché è molto leggero e comodo da indossare.

7. Materiali delle lenti

Quando si scelgono gli occhiali da sole giusti per la propria salute visiva, è essenziale considerare anche le lenti. Possono essere realizzate in diversi materiali e la scelta dipenderà dall’uso che se ne intende fare e dal budget a disposizione. Esistono diversi materiali come:

Vetro

Il vetro è il materiale più tradizionale utilizzato nelle lenti di alta qualità, offre un’eccellente chiarezza visiva e una distorsione minima. È molto resistente ai graffi, alle variazioni di temperatura e agli agenti chimici, ma presenta alcuni svantaggi, come il peso maggiore e la minore comodità; inoltre, sebbene sia resistente ai graffi, è più incline a rompersi in caso di caduta o di urti.

Policarbonato

Il policarbonato è il materiale plastico più diffuso per gli occhiali sportivi e generici. È molto leggero e rende gli occhiali comodi ed estremamente resistenti. A differenza del vetro, il policarbonato è più soggetto a graffi.

CR-39 (resina)

Un tipo di plastica che offre un buon equilibrio tra prezzo e prestazioni. È più leggera del vetro, quindi migliora il comfort e ha una buona chiarezza visiva con una minore distorsione ottica rispetto ad altre plastiche e tende a essere più economica. Tuttavia gli occhiali possono essere più inclini ai graffi e meno resistenti agli urti rispetto a quelli con lenti in policarbonato.

Trivex

Il Trivex è un materiale relativamente nuovo che combina i vantaggi del policarbonato e del CR-39, ha un’eccellente chiarezza visiva ed è altamente resistente agli urti e ai graffi. È anche comodo da indossare e molto leggero, ma il prezzo è più alto rispetto ad altri materiali.

Poliuretano

Il poliuretano è un materiale utilizzato nelle lenti di fascia alta, molto flessibile e resistente agli urti. Sono lenti leggere, confortevoli e hanno un’eccellente chiarezza visiva, ma, come il Trivex, il prezzo è generalmente più elevato rispetto ad altri tipi di occhiali realizzati con altri materiali.

Oltre al materiale, è importante considerare il tipo di lenti, il loro colore e i filtri. Le lenti polarizzate riducono l’abbagliamento e i riflessi, le lenti fotocromatiche si adattano alle condizioni di luce, i colori delle lenti influenzano anche il contrasto e la percezione della profondità, mentre i filtri proteggono gli occhi a lungo termine eliminando l’abbagliamento sulle superfici riflettenti.

8. La reputazione del marchio

Infine, ma non per questo meno importante, nella scelta di un buon paio di occhiali occorre tenere conto della reputazione del marchio. I marchi rinomati tendono a utilizzare materiali di alta qualità sia per le montature che per le lenti, garantendo una maggiore durata e prestazioni migliori. I marchi leader sono spesso all’avanguardia nell’innovazione, incorporano tecnologie avanzate come lenti polarizzate, lenti fotocromatiche e rivestimenti speciali e offrono un’adeguata protezione dai raggi UVA e UVB, rispettando gli standard di sicurezza internazionali.

Il Dott. Sergio Ares, Medico Chirurgo Oculista e Country Manager di Clinica Baviera Italia, spiega: La scelta di buoni occhiali da sole che soddisfino elevati standard qualitativi è essenziale per la salute visiva. Noi di Clinica Baviera consigliamo di seguire questi consigli per assicurarsi che gli occhiali da soli siano adatti ai propri occhi e all’ uso che se ne deve fare”.

Su Clinica Baviera:

Con un’esperienza di oltre 25 anni, Clinica Baviera è un centro medico all’avanguardia nel campo dell’oftalmologia che offre un servizio completo per la cura dei problemi e delle malattie dell’occhio basato su criteri di qualità e sull’uso delle più recenti tecniche di microchirurgia. Ha una rete di cliniche con più di 85 centri in quattro paesi europei (Spagna, Germania, Italia e Austria) e uno staff di oltre 1.000 professionisti, di cui più di 200 oculisti.