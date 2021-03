Turismo/ ‘Mondo Molise in diretta streaming’: l’occupazione passa per il rispetto dell’ambiente

L’Associazione Terra Sana Molise ha avuto approvato un progetto con il bando “Turismo è Cultura” della Regione Molise, dal titolo “Mondo Molise in diretta Streaming”. Forte dell’esperienza maturata dal 1996, data della sua costituzione, l’Associazione Terra Sana Molise con questa idea progettuale intende dare una spinta promozionale alle eccellenze della nostra regione, con originalità e creatività. Si vuole intraprendere, infatti, il tema dell’ecologia e del naturale, argomento quanto mai nuovo ed attuale. Una disciplina in continua evoluzione e oggi cruciale per le imprese che mirano ad aumentare risultati di business, in un contesto competitivo caratterizzato anche dall’innovazione digitale.

Il biologico nel Molise rappresenta ormai un patrimonio culturale che caratterizza il mondo rurale e garantisce una corretta e sostenibile gestione dei sistemi naturali attraverso il mantenimento e il miglioramento degli ecosistemi della nostra regione.

In questo progetto, è prevista, tra le altre cose, una mostra dei prodotti biologici ed ecosostenibili in un contesto storico-culturale che è il Palazzo Ducale di Larino. Tale mostra si svolgerà il 4 e 5 giugno prossimo e negli stessi giorni ci saranno due convegni con luminari ed esperti che dimostreranno, tra le altre cose, le espressioni e le tradizioni orali; le arti performative; le pratiche sociali e rurali, la conoscenza e le pratiche concernenti la natura, garantendo la visibilità e la consapevolezza del nostro patrimonio culturale.

Un nuovo elemento di ricaduta economica- occupazionale, sarà rappresentato dall’evoluzione del brand identity, ossia il marchio: “Terra Sana Molise” che sarà pubblicizzato anche per una eventuale realizzazione di una piattaforma di e-commerce.