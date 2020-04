Turismo/ Le offerte del Parco delle Morge per il ritorno alla normalità

In questo periodo di restrizioni ed obbligo di restare a casa, che comunque non durerà in eterno, sarà bene iniziare a pensare a quello che verrà dopo, partendo dalla valorizzazione dell’economia regionale e tra questa, di quella turistica, che permetterà, quando il problema dell’epidemia sarà risolto, di poter usufruire di paesaggi di particolare bellezza e ambiente incontaminato. Tra i migliori esempi di turismo regionale figura senza dubbio il Parco delle Morge, promosso con abilità e tenacia da Roberto Colella.

Roberto insiste molto sul concetto di turismo domestico.

“Siamo stati tra gli ultimi a fermarci con le visite e credo siamo i primi in Molise ad avere un minimo di strategia per ripartire. Ho deciso di lanciare questa iniziativa – afferma – per dimostrare che il settore turistico è importante ed è quello che al momento sta subendo maggiori danni. Questa estate rimarremo tutti in Italia ed è giusto conoscere dei luoghi straordinari usufruendo anche di tariffe agevolate”.

Tra le iniziative promozionali un voucher di 20 euro che comprende visita guidata e pranzo ed è valido per un anno.

“Dimostrate di avere a cuore il nostro Molise, vi aspetta! Acquistate ora – conclude Colella – per venire quando volete. C’è un’offerta da cogliere al volo!”

Per info relativamente a questa bella iniziativa, è possibile andare sulla sezione contatti e chiamare o collegarsi al link sottostante.

http://www.parcodellemorge.it/info.php?id=1