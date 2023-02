Turchia/ Trovato il corpo senza vita dell’italiano disperso dopo il terribile terremoto

L’esito delle ricerche purtroppo è stato tragico.

E’ stato ritrovato senza vita il corpo dell’italiano disperso in Turchia; allertata l’Ambasciata italiana per avviare le procedure di rientro della salma in Italia. La notizia data dal ministro degli Esteri, Antonio Tajani, via Twitter

L’uomo, tecnico manutentore di macchinari per aziende orafe, si trovava a Kahramanmaras per lavoro.

Il suo albergo è andato distrutto dopo la scossa di magnitudo 7.8 registrata ormai 10 giorni fa; e sotto le macerie c’era purtroppo anche il suo corpo.