Tromba d’aria in Basso Molise, diverse richieste di aiuto ai Vigili del Fuoco

In giornata una tromba d’aria si è abbattuta su una zona del basso Molise, diverse le richieste di soccorso alla sala operativa VV.F, interventi da segnalare in una zona del comune di San Martino in P. (CB) dove maggiormente si è concentrato l’evento.

Alberi d’alto fusto recisi dalla forza del vento… chi finito su un auto parcheggiata nelle immediate vicinanze e dove fortunatamente non vi erano occupanti, chi invece ha tranciato di netto dei cavi enel… e ancora materiali di copertura divelti da un tetto di un fabbricato, dove il personale vf ha dovuto impiegare attrezzature specifiche (SAF….Speleo Alpino Fluviale) necessarie per poter operare la rimozione e la messa in sicurezza del citato manufatto, diversamente non raggiungibile in condizioni di sicurezza…

fortunatamente non si sono registrati feriti coinvolti dagli eventi…