Coronavirus/ Quattro ricoveri al Cardarelli, ma sono tanti i guariti nelle 24 ore

L’unico dato confortante in un quadro di numeri purtroppo elevati è che non si registrano decessi. Sono 4 i nuovi ricoveri: pazienti di Capriati al Volturno, Civitacampomarano, Colletorto e San Martino in Pensilis, mentre i ricoverati totali salgono a 22, di cui 21 in Malattie Infettive e 1 in Terapia Intensiva.

Si registrano 432 nuovi casi, tra molecolari e antigenici, su 1528 tamponi processati, per una percentuale di positivi su tamponi che si attesta al 28,2% Oggi si registrano 699 guariti.

I Comuni con il maggior numero di nuovi casi: Bojano 16, Campobasso 68, Campomarino 11, Isernia 42, Larino 10, Riccia 185, S.Croce di Magliano 10, Termoli 59, Venafro 15.