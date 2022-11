Termoli/ Tracce di Legionella nell’acqua al San Timoteo

Non si può nascondere apprensione nell’apprndere al notia della “ positività per legionellosi dei prelievi effettuati sulla rete idrica ambientale” del presidio ospedaliero di Termoli.

In una nota alle autorità sanitarie, dall’sopedale si richiede con urgenza, “ il tempestivo inizio del trattamento per la prevenzione e il controllo “ previsti dalle norme sanitarie in questi casi.

La raccomandazione è quella di “evitare l’uso dell’acqua potabile allo stretto necessario ed evitare docce, nebulizzazioni”.