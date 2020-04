Termoli/ nuova Ordinanza sindacale sui mercati settimanali

Il Sindaco di Termoli Francesco Roberto ha emanato una nuova ordinanza sindacale:

RITENUTO che occorra, in attuazione delle raccomandazioni e cautele prescritte dall’autorità governativa, porre in atto a livello locale tutte le misure utili a impedire un ulteriore aggravamento dello stato sanitario della popolazione agendo sui fattori quali le occasioni di assembramento suscettibili di favorire la diffusione del contagio, ed in ogni caso riducendo al massimo la mobilità delle persone;



ATTESO che, allo scopo di assicurare tutte le misure preventive di contenimento del contagio (definita dall’OMS pandemia) indicate dal Governo Centrale, necessita ampliare le distanze tra i banchi di vendita, e di conseguenza, a causa del restringimento degli spazi disponibili alla vendita, limitare la partecipazione a mercati settimanali ai soli assegnatari di posteggio, precludendo la partecipazione agli spuntisti;



RITENUTO che ricorrano le condizioni di estrema necessità e urgenza richiamate dall’art. 3 del Decreto Legge 23/2/2020 nr. 6 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” e seguenti per l’adozione dei provvedimenti straordinari in materia sanitaria e di igiene pubblica previsti dall’art. 50 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 nr. 267, e di conseguenza di dover adottare ulteriori misure di natura precauzionale tese a prevenire una possibile potenziale trasmissione del virus;

si ordina: in via precauzionale, al fine di prevenire il rischio di diffusione del COVID-19 nell’ambito del territorio comunale e fino al 3 maggio 2020:

-di ampliare le distanze dei banchi di vendita dei prodotti ortofrutticoli nei luoghi deputati allo svolgimento dei mercati settimanali in Termoli (via Inghilterra, via F.lli Brigida ed in via sperimentale quartiere di Difesa Grande);

-di limitare la partecipazione ai mercati settimanali ai soli assegnatari di posteggio, precludendo la partecipazione agli spuntisti;

-di imporre agli ambulanti e agli espositori l’utilizzo di guanti monouso per la vendita delle merci, inibendo ai clienti di toccare le merci esposte in vendita.