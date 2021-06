Termoli/ I Carabinieri denunciano un 35enne in seguito ad accertamenti svolti dopo un sinistro stradale

All’esito di accertamenti svolti in seguito ad un incidente stradale autonomo, sul quale erano intervenuti nel corso di un servizio perlustrativo, i carabinieri del N.O.R. Sezione Radiomobile della Compagnia di Termoli hanno deferito in stato di libertà un 35enne termolese per guida sotto l’influenza dell’alcool.



Lo stesso infatti, mentre percorreva la S.P. 168 in territorio di San Giacomo degli Schiavoni (CB) alla guida della propria autovettura, giunto all’altezza di una curva perdeva il controllo del mezzo che si ribaltava, finendo la propria corsa a bordo della carreggiata.



Immediati i soccorsi da personale del locale 118; l’uomo veniva tempestivamente trasportato presso l’Ospedale “San Timoteo” di Termoli dove veniva medicato per lesioni riportate – poi risultate di lieve entità – e quindi dimesso.



Nella circostanza su formale richiesta degli operanti, prima della dimissione dal citato nosocomio, il 35enne veniva sottoposto ai previsti accertamenti finalizzati a verificarne l’eventuale stato di alterazione psicofisica, risultando positivo con tasso alcolemico superiore a quello consentito e pari a 1,55 grammi/litro.

Proprio alla luce delle predette risultanze, pertanto, oltre a deferire lo stesso in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Larino (CB), i militari procedevano al ritiro della patente di guida ed al sequestro amministrativo finalizzato alla confisca del mezzo di trasporto, informando anche la competente Prefettura di Campobasso.



Proseguiranno anche nei prossimi giorni e senza soluzione di continuità, nell’ambito delle più ampie direttive impartite dal Comando Provinciale Carabinieri di Campobasso, le attività di controllo da parte della Compagnia di Termoli, allo scopo di arginare – sia in via preventiva che repressiva – i reati fonte di maggior allarme sociale e le violazioni in materia di codice della strada, anche al fine di fornire ai cittadini un’adeguata sicurezza reale sul territorio ed una sempre maggiore percezione della stessa.